Mais de 50 mortos na Guatemala após queda de autocarro

O autocarro sobrelotado viajava para a capital a partir da cidade de San Agustin Acasaguastlan, numa rota movimentada, quando caiu cerca de 20 metros da Puente Belice, uma ponte rodoviária que atravessa uma estrada e um rio.



O porta-voz dos bombeiros, Carlos Hernandez, disse que os corpos de 36 homens e 15 mulheres tinham sido enviados para a morgue.



Imagens partilhadas pelo corpo de bombeiros nas redes sociais mostram o autocarro parcialmente submerso em águas residuais rodeado de corpos de vítimas.



O presidente da Guatemala, Bernardo Arevalo, declarou três dias de luto nacional e enviou o Exército e a agência de desastres do país para ajudar nos esforços.



"Estou solidário com as famílias das vítimas que hoje acordaram com notícias desoladoras. A sua dor é a minha dor", afirmou Arevalo nas redes sociais.