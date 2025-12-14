Mais de dez mortos e vários feridos após tiroteio em praia australiana

"Há duas pessoas sob custódia policial na praia de Bondi", informou a polícia de Nova Gales do Sul na sua conta no X.

"A operação policial ainda continua e pedimos à população que evite a área", referem as autoridades.

O serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul confirmou à televisão ABC que, pelo menos 16 pessoas foram transportadas para seis centros hospitalares da região.

Várias testemunhas confirmaram aos meios de comunicação do país que se trata de um ataque a tiros protagonizado por um número ainda indeterminado de pessoas armadas.

O primeiro-ministro Anthony Albanese classificou o incidente como "chocante e angustiante", acrescentando que "equipas de emergência estão no local a trabalhar para salvar vidas".

Parte da praia era palco de uma celebração da festa judaica de Hanukkah, que começa hoje e, embora as autoridades australianas ainda não tenham feito qualquer conexão com o incidente, o presidente de Israel, Isaac Herzog, denunciou o que classificou como "vil ataque terrorista contra os judeus que estavam a acender as primeiras velas" da festa religiosa.



"O nosso coração está com eles. O coração de toda a nação de Israel bate forte neste preciso momento, enquanto rezamos pela recuperação dos feridos, rezamos por eles e rezamos por aqueles que perderam a vida", afirmou num comunicado oficial.



"Reiteramos o nosso alerta repetidamente ao governo australiano para que aja e lute contra a enorme onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana", acrescentou ainda.



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, também reagiu ao ataque.



"Fiquei horrorizada ao ver as imagens do terrível ataque a tantas pessoas na praia de Bondi, no início das celebrações do Hanukkah", indicou na sua conta no X.





Absolutely horrified to see the images emerging of the appalling attack on so many people on Bondi Beach as Hannukah celebrations began in Sydney.



All my thoughts are with the victims and the wider Jewish community in Australia and beyond.



This light will not be extinguished 🕎 — Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2025

"Todos os meus pensamentos estão com as vítimas e com a comunidade judaica em geral na Austrália e além", acrescentou.

O ataque ocorreu quase exatamente 11 anos depois de um atirador solitário ter feito 18 pessoas reféns no Lindt Cafe, em Sydney. Dois reféns e o atirador foram mortos após um impasse de 16 horas.

Localizada a leste de Sydney, Bondi é a praia mais famosa da Austrália e atrai um grande número de turistas, surfistas e nadadores, especialmente durante os fins de semana.

c/ agências