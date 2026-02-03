Mais de mil casas ficaram sem aquecimento após grande ataque noturno da Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andri Sibiga, destacou que esta retoma dos ataques da Federação Russa, após vários dias de trégua, aconteceu quando as temperaturas rondam os 20º negativos em algumas zonas do país, como a capital.

Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumi e Odessa foram os alvos desta mais recente ofensiva aérea russa.

"Em resultado dos ataques, ficaram sem aquecimento mais de 1.100 imóveis de habitação", disse o ministro do Desenvolvimento ucraniano, Oleksiy Kuleba.

O Kremlin anunciou na sexta-feira que tinha aceitado um pedido do presidente norte-americano, Donald Trump, para suspender os ataques contra Kiev e a rede elétrica ucraniana até 01 de fevereiro, antes do retomar das negociações de Paz em Abu Dhabi.

A ronda trilateral de conversações terá lugar quarta e quinta-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos, após uma reunião em janeiro, que marcou o primeiro encontro direto entre representantes de Kiev e Moscovo.

A Rússia, no entanto, continuou os ataques contra o resto da Ucrânia, nomeadamente matando 12 pessoas, num ataque no domingo contra um autocarro que transportava mineiros na região de Dnipropetrovsk (centro-leste).

Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes, severos e prolongados, em Kiev desde o início da invasão russa em grande escala, em 24 de fevereiro de 2022.