Mais mísseis e submarinos. Putin anuncia reforço das forças nucleares

, declarou o presidente russo num discurso para assinalar o Dia do Defensor da Pátria, referindo-se aos mísseis nucleares usados em terra, mar e ar.Segundo Putin, os mísseis balísticos intercontinentais Sarmat serão implementados ainda este ano. Estes mísseis de combustível líquido, apelidados de "Satan2", foram anunciados pela primeira vez por Putin em 2018 e deveriam ter sido destacados em 2022, mas a data foi adiada.





Segundo a CNN,no início desta semana, mas esse teste terá falhado.

O míssil Sarmat, de 35 metros, possui um alcance de 18.000 quilómetros e tem a capacidade de atingir vários alvos.

De acordo com Putin, além do uso do Sarmat a Rússia continuará a produzir em massa sistemas hipersónicos Kinzhal (usados em meio aéreo) e iniciará o fornecimento de mísseis hipersónicos Zircon (lançados a partir do mar)., avançou ainda Putin. “Nos próximos anos, mais três navios deste projeto irão repor a força de combate da frota”.

O submarino a ser agora destacado tem o nome de Imperador Alexandre III e foi lançado no final de dezembro. É o sétimo submarino da classe Borei-A e pode transportar 16 mísseis balísticos em simultâneo.

Exército e marinha modernos "garantem soberania"



No seu discurso esta manhã, Putin acrescentou que a Rússia vai desenvolver todas as vertentes das Forças Armadas convencionais da Rússia, melhorando os treinos, adquirindo equipamentos mais avançados, fortalecendo a indústria de armas e promovendo soldados que se destacaram no campo de batalha., defendeu o líder russo. "Portanto, continuaremos a dar atenção prioritária ao fortalecimento da nossa capacidade de defesa".

Depois de discursar, Putin colocou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, nos arredores do Kremlin, e conversou com veteranos de guerra, de acordo com imagens exibidas na televisão estatal russa.

No final do discurso, o presidente saudou mais uma vez "a coragem" e o "heroísmo" dos soldados russos na Ucrânia após um ano de guerra. "A união inquebrável [da nação] é a chave para a vitória", defendeu., declarou, explicando que o fundo especial de assistência às famílias dos militares mortos em combate, cuja criação anunciou terça-feira, será gerido diretamente pelo Governo.O exército russo sofreu pesadas perdas ao longo do primeiro ano de guerra na Ucrânia. No total, Putin mobilizou pelo menos 300.000 reservistas desde setembro, o que é visto por analistas como um sinal de preparação para um ataque em larga escala muito em breve.

c/ agências