Mais três navios da Frota Russa a chegar a Cuba

As Forças Armadas Revolucionárias Cubanas afirmam que esta é uma visita de rotina. As agências de notícias russas já disseram que foi tudo planeado. No entanto, há décadas que não aconteciam visitas navais consecutivas de qualquer país a Cuba.





Agora, estes navios de guerra da Frota Russa do Báltico vão estar no porto de Havana de 27 a 30 de julho e os residentes podem visitar um deles, o navio-escola Smolniy. Para além deste, no porto de Havana vão estar uma fragata patrulha e um navio-tanque de reabastecimento.





Há um mês, uma fragata da marinha russa e um submarino com propulsão nuclear chegaram ao porto de Havana, que fica a 160 quilómetros de Key West, no Estado norte-americano da Florida, onde existe uma Estação Aérea Naval dos EUA.







Apesar de, vários analistas consideram a situaçãoe acreditam que se trata de umapor parte de Putin. Isto tendo em conta o contexto internacional após a invasão russa da Ucrânia.