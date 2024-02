Mais um recorde. Janeiro mais quente desde 1966

A climatologista do IPMA, Vanda Pires, explicou à Antena 1 que este registo se deve à subida das temperaturas nos últimos dez dias do mês de janeiro.



Diminuição de seca no Algarve





Em declarações à Antena 1, a especialista do clima Vanda Pires sublinhou outro dado do novo boletim do IPMA: a diminuição da situação de seca no Algarve, graças à precipitação acima do normal que se verificou em grande parte do território continental, incluindo na região sul.



Neste momento a seca moderada verifica-se apenas no sotavento algarvio, de acordo com o mais recente boletim do IPMA.