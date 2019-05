Malásia vai devolver 3 mil toneladas de plástico não reciclável aos países de origem

Nuno Patrício - RTP28 Mai, 2019, 12:49 / atualizado em 28 Mai, 2019, 15:02 | Mundo

O lixo que a Malásia recebe é na maior parte dos casos reciclado e reaproveitado. Acontece que nem todo o plástico pode ser reciclado. E é precisamente nesse ponto que reside o problema. O Governo da Malásia afirma que vai devolver aos países de origem cerca de três mil toneladas de plástico que não podem ser reciclados.







Yeo Bee Yin, ministra da Energia, Tecnologia, Ciência, Meio Ambiente e Mudança Climática, já veio dizer que 60 contentores de lixo que foram importados ilegalmente vão ser devolvidos.

O plástico impróprio para reciclagem é queimado, libertando produtos químicos tóxicos para a atmosfera. E muitas vezes acaba em aterros sanitários, contaminando o solo e as fontes de água.

Na Malásia, depois da China ter proibido a receção deste tipo de produto, nasceram dezenas de fábricas de reciclagem. Muitas sem licença de operação. Uma situação que tem levado a população a alertar para os problemas ambientais que esta nova indústria está a criar.





A ministra malaia disse ainda que os cidadãos das nações desenvolvidas não têm conhecimento que o lixo, que acham que está a ser reciclado, está a ser despejado na Malásia, onde é descartado usando métodos nocivos para o meio ambiente.

A ministra malaia que gere a pasta do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas já afirmou que "se for enviado [plástico ilegal não reciclável] para a Malásia, nós o devolveremos sem burocracia".



"Estamos a pedir aos países desenvolvidos que revejam a sua gestão de resíduos plásticos e parem de enviar lixo para países em desenvolvimento".





A Malásia importou, de dez países, quase meio milhão de toneladas entre janeiro e julho. As importações saltaram para 456 000 toneladas no primeiro semestre do ano, face as 316 600 toneladas durante todo o ano de 2017.





Filipinas seguem exemplo da Malásia



Também o presidente filipino Rodrigo Duterte, na semana passada, ordenou ao Governo que contratasse uma empresa de navegação privada para enviar 69 contentores de lixo de volta ao Canadá e deixá-los em águas territoriais, caso as autoridades canadianas se recusassem a aceitá-los.







O Canadá até concordou em receber o lixo de volta, mas as desculpas para a recolha eram recorrentes. O presidente filipino perdeu a paciência e ordenou que o lixo fosse retirado e enviado ao remetente.





"Esses contentores foram trazidos ilegalmente para a Malásia sob falsa declaração e outros delitos que claramente violam a nossa lei ambiental", referiu Yeo aos jornalistas, depois de inspecionar os embarques em Port Klang, nos arredores da capital. Entre outros, os Estados Unidos, Japão, França, Canadá, Austrália, Grã-Bretanha e Espanha. Desfazer-se deste tipo de resíduos, para os países mais ricos é uma mais-valia, e descartam-se de um problema. De acordo com Yeo Yin, uma empresa de reciclagem com sede na Grã-Bretanha exportou cerca de 50 mil toneladas de resíduos plásticos para a Malásia nos últimos dois anos, muito embora não identifiquem a empresa em causa. O caso, acrescentou a responsável, vai ser comunicado por via diplomática para que os governos estrangeiros investiguem essas empresas. A devolução de lixo plástico ilegal e tóxico por parte da Malásia não é nova, tendo já este país devolvido à Espanha cinco contentores de resíduos plásticos contaminados. O Canadá diz que o lixo, exportado para as Filipinas entre 2013 e 2014, foi uma transação comercial feita sem o consentimento do Governo.