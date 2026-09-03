Malta protesta contra decisão do tribunal no caso Daphne Caruana Galizia





“Temos de ter compaixão, prudência e contenção nos nossos comentários”, avisou o primeiro-ministro, Robert Abela, relembrando que seguem em curso duas investigações distintas sobre o homicídio.



O parlamento anunciou a realização de uma sessão extraordinária para debater o caso, na próxima sexta-feira.



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, natural de Malta, escreveu a Daphne no perfil pessoal do Facebook e prometeu: “Não desistiremos e não cederemos”.











O Centro Europeu para a Liberdade de Imprensa e dos Média fala numa decisão “preocupante”, enquanto o Comité para a Proteção dos Jornalistas comunicou que vai continuar a “trabalhar para que todos os envolvidos respondam pelos seus atos”.



Até ao momento, já foram condenadas cinco pessoas por envolvimento no crime que custaria a vida Daphne Caruana Galizia.



Acusado de ter encomendado a morte de Daphne, que viria a acontecer em outubro de 2017 na sequência de uma explosão, Fenech conheceu o veredito na última quarta-feira.A população pede justiça pela jornalista de investigação, conhecida pelos seus trabalhos de combate à corrupção no país.