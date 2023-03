Mandado de captura sobre Putin não é levado a sério pelos russos

O correspondente da RTP em Moscovo, Evgueni Mouravitch, e a jurista Anabela Alves, que trabalhou no Tribunal Penal Internacional, estiveram no Telejornal para ler o significado da decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir um mandado de captura com o nome do presidente russo, Vladimir Putin.