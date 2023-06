Mandado de prisão de Putin. BRICS procuram local alternativo para cimeira

Foto: Gavriil Grigorov - Sputnik via Reuters

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul querem um local alternativo para a próxima cimeira. Isto acontece porque o presidente russo, Vladimir Putin, quer participar no encontro em Joanesburgo e há um mandado internacional para a sua detenção.