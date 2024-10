Manhã de tensão em Moçambique

As autoridades lançaram gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas que se começavam a juntar para participar nas marchas pacíficas.

Maputo acordou com um evidente reforço policial por causa do protesto convocado pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane como forma de repudio pelo homicídio de dois apoiantes.



Logo ao início da manhã, foi disparado gás lacrimogéneo para dispersar um pequeno grupo de manifestantes.



Dois deles foram detidos.



A polícia moçambicana confirmou no sábado, que a viatura em que seguiam Elvino Dias, advogado de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambe, mandatário do Podemos, mortos a tiro, foi "emboscada".



O crime aconteceu no centro da capital.