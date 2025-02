Manifestação contra a extrema-direita na véspera das eleições alemãs

No início da manifestação, organizada e autorizada, os dois grupos cruzaram-se. Sem estar previsto o encontro, os manifestantes anti-fascistas sentaram-se no chão, num bairro oriental de Berlim, e esperaram que os manifestantes do AfD se aproximassem para, alegadamente, os perseguir.

A polícia conseguiu evitar o confronto, embora tenha havido relatos de empurrões entre membros dos diferentes grupos e necessidade, em alguns momentos, de intervenção policial. Posteriormente, a manifestação contra a extrema-direita continuou como previsto.







As autoridades voltaram a fazer uma barreira para evitar confrontos e acabando por obrigar os manifestantes, que se intitulam da "esquerda democrática", a desmobilizar.



Foram momentos de tensão, nas vésperas das eleições e num contexto de fragmentação política no país, como revelam as sondagens e intenções de voto: um em cada cinco alemães ainda não sabem em quem vão votar. Além disso, a extrema-direita está apontada como o possível segundo partido mais votado.

Cerca de duas centenas de jovens apoiantes do partido AfD desfilaram este sábado em Berlim, sob os apupos de populares e de muitos mais ativistas antifascistas, e sob uma operação policial a que tentava evitar confrontos.



Convocada por um antigo membro do partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Ferhat Sentürk, que já organizara em dezembro passado, também na capital alemã, um evento que terminou em confrontos entre a polícia e ativistas de esquerda, a manifestação de hoje, alegadamente "contra o extremismo de esquerda e a violência politicamente motivada", decorreu sob fortes medidas de segurança, com a polícia a montar barricadas ao longo de todo o trajeto do desfile e a destacar centenas de agentes, incluindo a força de intervenção.





Liderados por Sentürk – acusado de defender a ideologia nazi, mas cujas raízes turcas levam elementos da extrema-direita alemã a rejeitar participar nas suas iniciativas –, os cerca de 200 manifestantes foram entoando cânticos ao longo do trajeto, “contra o extremismo de esquerda” e “a peste vermelha”, e por uma “Alemanha acima de tudo”.



Tiveram de fazer longos compassos de espera antes de chegar à estação central, enquanto a polícia de intervenção lidava com vários grupos de ativistas antifascistas que procuravam contornar as barricadas montadas para interromper o desfile.





Estas manifestações aconteceram a menos de 24 horas de os alemães serem chamados às urnas para eleições legislativas antecipadas. As sondagens apontam para que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha seja a segunda força política com mais votos, em redor dos 20 por cento, apenas superada pelos conservadores da CDU, de Friedrich Merz, e à frente dos socialistas do SPD, do ainda chanceler Olaf Scholz.