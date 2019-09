Manifestante interrompeu discurso de Boris Johnson para exigir regresso do Parlamento

O protesto contra a suspensão do Parlamento ocorreu durante o discurso do primeiro-ministro britânico num evento com empresários e políticos, no norte de Inglaterra.



O manifestante foi expulso da sala, mas Boris Johnson brincou com a situação.



Mais a sério, o chefe de Governo anunciou que terá reuniões importantes na próxima segunda-feira e revelou otimismo moderado em relação a um acordo com Bruxelas.



Antes de intervir, o primeiro-ministro andou pelo mercado de Doncaster.



Distribuiu cumprimentos, comprou bolos e fruta, tirou selfies com apoiantes...e ainda fez trocadilhos sobre as negociações do Brexit.



Boris Johnson em modo de campanha e sorridente, apesar da incerteza de grande parte do país sobre o futuro próximo do Reino Unido.