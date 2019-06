Manifestantes de Hong Kong não desistem do fim da lei de extradição

Carlos Santos Neves - RTP16 Jun, 2019, 11:00 / atualizado em 16 Jun, 2019, 11:47 | Mundo

“Retirem a lei maléfica”, gritaram manifestantes vestidos de negro, a caminho do Conselho Legislativo de Hong Kong, no centro da cidade – o mesmo percurso traçado há uma semana numa manifestação de proporções históricas que terá juntado um milhão de pessoas.



O objetivo desta terceira vaga de contestação é manter aceso o lume da pressão sobre a chefe do Executivo local, Carrie Lam, figura largamente conotada com as autoridades de Pequim.



Ao abrigo da fórmula “um país, dois sistemas”, Hong Kong, antiga colónia britânica, vive sob um estatuto especial, desde logo a nível judicial. Quadro que deverá esgotar-se em 2047.



“Lacaios de forças estrangeiras”

Well done HK Government for heeding concerns of the brave citizens who have stood up for their human rights. Safeguarding the rights and freedoms in the Sino-British Joint Declaration is the best future for HK and Britain stands behind this legally-binding agreement. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 15 de junho de 2019

c/ agências

Lam suspendeu no sábado o projeto de lei que abre caminho a extradições para a China, a raiz de manifestações que dão voz a receios de eventuais atropelos dos Direitos Humanos às mãos da justiça continental. Um gesto insuficiente para aplacar a ira nas ruas. Exige-se, nos protestos deste domingo, que a lei caia em definitivo por terra. Mas não só.Outro dos alvos dos protestos é a própria polícia. A repressão exercida na passada quarta-feira, naquele que foi já retratado como o pior episódio de violência política em Hong Kong desde o regresso à soberania chinesa, em 1997, assume, para os manifestantes, a forma de um trauma: entre os ativistas, invoca-se um “terror de detenções”.“Polícia de Hong Kong, tu deves proteger-nos, não alvejar-nos”, lia-se numa faixa empunhada este domingo, segundo a reportagem da France Presse.. No sábado, um homem perdeu a vida ao cair do telhado de um centro comercial da cidade, onde exibia uma faixa: “Retirem por completo a lei de extradição chinesa. Não somos amotinados. Libertem os estudantes e os feridos”.Ouvido pela AFP, o ativista da Frente de Direitos Humanos Cívicos Jimmy Sham descreveu o projeto de lei como “uma faca” que “quase atingiu o coração” da população de Hong Kong. “Agora o Governo diz que não o forçará mais, mas recusa-se também a abandoná-lo”, insistiu.A publicação estatal chinesaescreve este domingo que Carrie Lam conta com o “firme apoio” do Governo de Pequim.“Algumas pessoas em Hong Kong têm dependido de estrangeiros ou dos jovens para se promoverem, servindo como os peões ou os lacaios de forças estrangeiras anti-China”, comenta o jornal.Para acrescentar: “Isto conta com a oposição absoluta de todo o povo chinês, incluindo a vasta maioria dos compatriotas de Hong Kong”.De Londres saiu um misto de aplauso às autoridades da Região Administrativa Especial e incentivo aos manifestantes. No Twitter,No sábado, ao anunciar a suspensãodas controversas emendas legislativas, a chefe do Executivo local apelou a “uma nova oportunidade” e disse lamentar a violência.Lam reiterou que a nova lei de extradição é fundamental para impedir que Hong Kong se converta num santuário para criminosos.