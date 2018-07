Manifestantes na rua exigem libertação de Lula da Silva

Os manifestantes exigem a libertação do ex-presidente Lula da Silva.



Reações recolhidas pela agência Reuters no Brasil.



Mas Lula da Silva vai continuar na prisão.



O presidente de tribunal de recurso decidiu manter na prisão o ex-presidente do Brasil.



Isto depois de duas sentenças em sentido contrário emitidas por dois juízes do mesmo tribunal, como conta o correspondente da RTP/Antena 1 no Brasil, Luís Baila.

















A senadora do Paraná e presidente do PT, o partido de Lula da Silva, disse, à agência Reuters que esta é uma decisão que envergonha o Brasil. Gleisi Hoffman fala em manobra.Lula da Silva cumpre uma pena de 12 anos de prisão pelos crimes de corrupção e branqueamento de capitais.