Maquinista morreu. Comboio embate num muro desmoronado sobre a linha na Catalunha

Um comboio suburbano abalroou um muro de contenção desmoronado sobre os carris na província de Barcelona, provocando a morte do maquinista e fazendo vários feridos, anunciou a Proteção Civil da região da Catalunha.

"Um muro de contenção caiu sobre a linha, provocando um acidente com um comboio de passageiros" na comuna de Gelida, indicou a Proteção Civil da Catalunha na rede social X, precisando que os serviços de emergência estavam a "prestar assistência às pessoas feridas".





Segundo a Proteção Civil há pelo menos 20 feridos, quatro deles em estado grave. Para o local foram enviadas cerca de 20 ambulâncias e várias equipas de bombeiros. O acidente ocorreu num dia de chuvas intensas em toda a Catalunha.





O acidente envolveu um comboio da linha 4 da Rodalies entre Gelida e Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona, de acordo com a agência Efe.







Hem establert una zona de seguretat, hem apuntalat el mur de contenció i el tren per estabilitzar-los. Treballem evacuant els ferits fora de la zona calenta per ser atesos pel @semgencat . També ha estat necessari excarcerar una de les persones que estava a l'interior del comboi — Bombers (@bomberscat) January 20, 2026

"Estabelecemos uma zona de segurança, reforçámos o muro de contenção e o comboio para estabilizá-los. Estamos a trabalhar para retirar os feridos da zona de risco para que sejam tratados", avançou a Proteção Civil. "Também foi necessário resgatar uma das pessoas que estava dentro do comboio".

Outro acidente na Catalunha não fez feridos





Também na noite desta terça-feira ocorreu um outro acidente ferroviário na Catalunha, com um comboio a descarrilar após ter colidido com uma pedra que caiu nos carris, também devido ao mau tempo.



Este acidente aconteceu na linha R1 da rede ferroviária suburbana de Rodalies, entre Maçanet Massanes e Tordera (Barcelona). Segundo fontes da Adif, seguiam dez passageiros a bordo e não houve feridos.





No domingo, pelo menos 41 pessoas morreram após um acidente ferroviário no município de Adamuzm, na província de Córdova, que envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha saído de Málaga e tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, de Madrid para Huelva.





c/ Lusa