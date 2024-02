Mar Vermelho. EUA destruíram posto de comando dos Houthis e intercetaram vários mísseis

O Comando Militar do Médio Oriente dos EUA (Centcom) confirmou queAs forças norte-americanas afirmaram ainda terAo final da noite de quarta-feira,





Houthi Anti-Ship Ballistic Missile and Iranian UAVs Shot Down in Gulf of Aden pic.twitter.com/hMpm561TZ1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 1, 2024







Estes ataques aconteceram pouco depois de os Estados Unidos e o Reino Unidos terem decidido sancionar quatro líderes do movimento xiita por “atos de terrorismo” contra a navegação comercial no Mar Vermelho e no golfo de Aden. Também na quarta-feira os Houthis acusaram Washington e Londres de realizarem uma nova vaga de bombardeamentos contra a cidade de Saada, um dos principais redutos dos insurgentes no noroeste do Iémen.





No mesmo dia, os Houthis anunciaram um ataque contra um contratorpedeiro norte-americano no sul do Mar Vermelho com vários mísseis, uma ação que afirmaram ter sido "no âmbito do legítimo direito à legítima defesa”.



Um dia antes, o Centcom tinha declarado que o navio militar USS Gravely abateu um míssil antinavio lançado pelos rebeldes sobre o Mar Vermelho.



Navio mercante dos EUA atacado

Já esta quinta-feira foi atingido um navio mercante norte-americano por um míssil lançado do Iémen. De acordo com a empresa britânica de segurança marítima Ambrey,, uma província no sul do Iémen, acrescentou a empresa.Os Houthis já realizaram mais de 35 ataques a navios no Mar Vermelho e no Golfo de Aden desde 19 de novembro, segundo o Departamento de Defesa dos EUA.Os Estados Unidos - principal aliado de Israel - enviaram navios de guerra para o Mar Vermelho e têm lançado vários ataques contra posições Houthi, por vezes em conjunto com o Reino Unido. Em retaliação, os Houthis também consideram navios ligados aos Estados Unidos ou ao Reino Unido como alvos.Todavia, estes ataques do Iémen têm um impacto significativo no comércio internacional, do qual até 12 por cento passa por esta área essencial. O transporte marítimo de contentores através do Mar Vermelho caiu quase 30 por cento num ano, anunciou na quarta-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI).Os Estados Unidos, que classificaram os Houthis como uma entidade “terrorista”, criaram uma coligação marítima internacional para “proteger” o comércio internacional nesta área crucial.