Nuno Veiga - Lusa

Num discurso em que abordou questões como as desigualdades, as alterações climáticas, a reforma das instituições internacionais ou a guerra na Ucrância, o chefe de Estado pediu mais ação aos líderes mundiais. Caso contrário, diz Marcelo, os povos vão acreditar cada vez menos nos governantes.



A reportagem é do enviado especial da Antena 1 a Nova Iorque, João Alexandre.