Marcelo declara apoio à adesão da Moldova à UE

Agradecendo um convite da homóloga para visitar a Moldova, o Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a intenção de concretizar essa visita "ainda neste mês ou no começo do próximo".Maia Sandu agradeceu a receção de Marcelo Rebelo de Sousa e relembrou a celebração dos 30 anos de relações diplomáticas entre Portugal e Moldova., afirmou a presidente da Moldova, referindo ainda as comunidades moldovas instaladas em Portugal.As relações permitem parcerias económicas mas também sociais, afirmou ainda Maia Sandu., continuou. "Esta visita mostra também como as nossas economias estão interligadas".Referindo-se à União Europeia, a presidente indicou que a maioria das exportações do país são para o bloco europeu., relembrou.Maia Sandu admitiu ainda que espera que em dezembro deste ano "o processo de adesão possa iniciar-se, e contamos com o apoio de Portugal nas reuniões do Conselho".