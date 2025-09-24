Marcelo discursa hoje em debate aberto do Conselho de Segurança da ONU

O chefe de Estado chegou aos Estados Unidos da América no sábado, para participar na 80.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em que discursou na terça-feira, e viajará hoje à noite de regresso a Portugal.

Hoje, ao longo do dia, prosseguirá as reuniões bilaterais para promover a candidatura portuguesa a um dos lugares de membro não-permanente do Conselho de Segurança da ONU para o biénio 2027-2028, a eleger em 2026, a que Alemanha e Áustria também apresentaram candidaturas.

Na sua agenda, estão previstos encontros com os presidentes do Azerbaijão, Sri Lanka, da Namíbia, Tonga, Quirguistão, com o vice-presidente da Gâmbia e com o príncipe do Mónaco.

Nos dias anteriores, Marcelo Rebelo de Sousa teve reuniões bilaterais com o Rei da Jordânia, com os presidentes do Tajiquistão, Vietname, Turquemenistão, Kiribati, Micronésia, Iraque, o príncipe herdeiro do Kuwait e o vice-presidente da Tanzânia, entre outros.

O Presidente da República, que está menos de seis meses do fim do seu segundo mandato, participou pela sexta e última vez em representação de Portugal na Assembleia Geral da ONU.

Nas suas intervenções, defendeu o multilateralismo e manifestou apoio às prioridades de António Guterres como secretário-geral desta organização fundada em 1945 e à qual Portugal aderiu em 1955.

Antes do debate geral deste ano entre líderes mundiais, vários países, incluindo Portugal, anunciaram o reconhecimento do Estado da Palestina, que já era maioritário entre os 193 países membros da ONU.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que se deslocou a Nova Iorque para esta semana de eventos de alto nível, declarou formalmente o reconhecimento do Estado da Palestina no domingo, na Missão Permanente de Portugal na ONU, decisão à qual Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "pleno apoio".

Na sequência dessa declaração, o Presidente da República discursou numa Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão da Palestina e a Implementação da Solução dos Dois Estados, co-organizada pela França e pela Arábia Saudita, na segunda-feira.