Marcelo e a Palestina. Reconhecimento não é "contra Israel", mas pelas "pessoas de carne e osso"

"É bom que um conjunto de países muito amplo, tão diverso como a Arábia Saudita, como a Indonésia, como o Egito, como vários países de vários continentes,", afirmou o chefe de Estado."Isto é,, porque isto é feito a pensar nas pessoas de carne e osso de um lado e de outro", acrescentou.Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas em Nova Iorque, à margem de uma reunião de alto nível para comemorar o 80.º aniversário das Nações Unidas e na qual um grupo de países, incluindo Portugal, reconheceu o Estado palestiniano.e por uma solução que permita o desenvolvimento económico e social numa área muito sensível do globo", disse o presidente português aos jornalistas.Para Marcelo Rebelo de Sousa, a única alternativa "era o facto consumado, reafirmado nas últimas horas, de que era inexorável a vontade de tornar impossível haver dois Estados".Questionado sobre se sente preocupação pelo facto de o CDS não se mostrar favorável ao reconhecimento da Palestina, contrariando a vontade do PSD,"A coligação continua a cumprir a sua missão em termos institucionais, de estabilidade", frisou."Eu devo reconhecer que houve momentos em que governos de coligação idênticos tiveram passos fundamentais no mesmo sentido que foi dado agora" e "isso aconteceu mais com governos de centro-direita do que propriamente com governos de centro-esquerda ou de esquerda", acrescentou.Esta segunda-feira,e "lembrar como tem estado presente em todos os domínios das Nações Unidas, até o militar".