Marcelo e Costa na África do Sul guardam silêncio sobre audições em Lisboa

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da República volta a dizer que prefere esperar pelo Conselho de Estado e pelo fim da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP para comentar a atualidade. O primeiro-ministro recusa também falar sobre as audições de terça-feira no Parlamento.