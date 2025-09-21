Marcelo encontra-se com o rei da Jordânia em Nova Iorque

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma livraria, em Nova Iorque, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "a razão fundamental" do seu encontro com o rei da Jordânia, Abdullah II, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU, "é a candidatura portuguesa ao Conselho de Segurança".

"Vai-se falar, obviamente, também da situação no Médio Oriente. E eu tinha apresentado ou enviado um convite para uma visita de Estado a Portugal. Neste momento não é muito fácil, pela situação no Médio Oriente, mas vamos ver quando, se ainda é no meu mandato que vai até março ou já é no mandato do meu sucessor", acrescentou.

O seu encontro com o rei da Jordânia acontece no dia em que o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, fará, na missão missão permanente de Portugal junto da Organização das Nações Unidas (ONU), a declaração formal de reconhecimento do Estado da Palestina.

Sobre a candidatura portuguesa a um dos lugares de membros não-permanentes do Conselho de Segurança da ONU em 2027-2028, que serão eleitos em 2026, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "Portugal tem uma competição difícil com a Alemanha e com a Austrália".

"Somos três para dois [lugares]. E arrancámos muito bem, há muito tempo, mas arrancámos em 2013. É uma eternidade", comentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que, neste contexto, o encontro com o rei da Jordânia "é muito importante, porque é um país influente".