Marcelo inicia visita de Estado ao Países Baixos

Nesta visita, que decorrerá até quarta-feira, com passagens por Amesterdão, Haia e Delft, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo ministro da Economia, Pedro Reis, pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e representantes de cinco partidos com assento parlamentar.A visita de Estado a este país membro fundador da União Europeia e da NATO, com o qual Portugal mantém relações diplomáticas desde o século XVII, começa com a receção de boas-vindas no Palácio Real, seguida de um almoço privado com os reis.Depois,Ao fim do dia, haverá um banquete de Estado, no Palácio Real de Amesterdão, a capital constitucional do país.