Marcelo na cimeira Ibero-Americana. "Temos de recuperar o multilateralismo"

Marcelo Rebelo de Sousa considerou esta cimeira "histórica", após cinco anos de intervalo e lembrou que nesse período "o mundo mudou", após uma pandemia, uma guerra e o regresso da inflação, assim como ao "começo de uma viragem geopolítica no mundo".O Presidente da República mencionou especialmente a guerra na Ucrânia como um dos desafios que se colocam atualmente a nível mundial, considerando que não é uma "guerra europeia", mas sim "global"."Uma guerra que resulta de uma invasão por parte de uma potência mundial, de um país vizinho", sublinhou o Presidente português "na qual intervêm depois com ajudas. diretas ou indiretas, todas as principais potências mundiais, é uma guerra global", incluindo pelos seus efeitos "económicos, financeiros e sociais".Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que esta guerra nasceu "de uma violação do direito internacional e de princípios que todos percebemos", como os da "integridade do território e da soberania do Estado"."Nenhum de nós aceita que estes princípios sejam violados em relação ao seu Estado", lembrou o chefe de Estado.Sobre os problemas causados pela pandemia e pela inflação, Marcelo referiu que "são sempre os mais pobres" quem mais sofre, concluindo que "aumentaram as desigualdades no mundo".Já sobre as mudanças geopolíticas, o Presidente considerou que "há potências que continuam globais, há potências que passam a regionais e há novas potências globais"."O mundo está a mudar. vai mudar, imprevisível, mas vai ser um mundo muito diferente do mundo que nasceu no final do século XX" vaticinou Marcelo, considerando "mais importante do que nunca afirmar os grandes princípios".O Presidente mencionou os problemas graves como a emergência climática, a pobreza e a miséria extremas e o poder das mulheres.

"O mundo é multipolar mas nos últimos anos deixou de ser multilateral", lamentou Marcelo. "Temos de recuperar o multilateralismo", defendeu e "essa é uma tarefa nossa". O espaço ibero-americano constitui "uma força de paz no mundo", afirmou.







O Presidente português afirmou ainda que 2023 e 2024 "vão ser anos decisivos".