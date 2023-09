Marcelo no Conselho de Segurança. Portugal condena invasão "ilegal e imoral" da Ucrânia

Numa sessão aberta sobre o conflito na Ucrânia, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou a posição de Portugal ao lado do povo ucraniano., afirmou o presidente português.Recordou ainda a recente visita que fez ao país e vincou que “é impossível ficar indiferente perante a indescritível devastação”. Mas louvou, por outro lado, a “vitalidade e a força moral” de um povo que “dignamente se defende de uma invasão ilegal, injusta e imoral”.Marcelo Rebelo de Sousa aludiu à eventual adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, considerando que o país tem umaUm dos focos da curta intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi a situação humanitária na Ucrânia, sobretudo das crianças. “”, questionou.Realçou também ae o apoio aos esforços de criação de “corredores humanitários” e no “retorno de milhares de crianças retiradas às famílias, ilegalmente deportadas”.O chefe de Estado português está em Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, que decorre por estes dias na sede da organização.

Vassily Nebenzia, embaixador da Rússia junto da ONU, foi o representante de Moscovo na sessão do Conselho de Segurança durante a intervenção do presidente ucraniano. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, só entrou quando Volodymyr Zelensky saiu da sala.

Volodymyr Zelensky pediu a adoção de medidas que limitem o poder da Rússia, que é membro permanente do Conselho de Segurança e tem direito de veto.Por outro lado, Zelensky sugeriu também que, quando uns dos membros permanentes (Rússia, Estados Unidos, China, França e Reino Unido) recorra "à agressão contra outra nação, em violação da carta fundadora da ONU", seja suspenso por um determinado período de tempo.

Horas depois, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, que se ausentou da sala durante a intervenção do chefe de Estado ucraniano, acusou a Ucrânia de negar os direitos dos russos e falantes de russo no seu território e apontou que o princípio da integridade do território se aplica apenas a "estados que nas suas ações cumpram com o princípio da igualdade e da autodeterminação dos povos".





Acusando os ucranianos de aprovarem leis "racistas" e de não respeitarem as "minorias" no seu território, Lavrov respondeu também às propostas de Zelensky acerca do Conselho de Segurança.



“O uso do veto é uma ferramenta absolutamente legítima estipulada na Carta das Nações Unidas com o objetivo de evitar decisões que conduzam à dissolução” da ONU, defendeu o ministro russo.