Política
Marcelo no Vaticano para agradecer solidariedade de Leão XIV com os portugueses
Marcelo Rebelo de Sousa está em Roma, na última viagem do seu segundo mandato, para um jantar com o presidente italiano e um encontro com o papa Leão XIV no Vaticano.
O presidente agradeceu publicamente a carta do sumo pontífice endereçada ao bispo de Leiria-Fátima e ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa esta quinta-feira, a lamentar os mortos e a devastação causados pela tempestade Kristin.
Marcelo destacou a iniciativa do próprio Papa, que não a delegou em ninguém, para com um país com quem não tem "grande proximidade".
Marcelo Rebelo de Sousa recordou que iniciou e terminou os seus dois mandatos com visitas ao Vaticano, sublinhando a relação que estabeleu com o papa Francisco, atecessor de Leão XIV
Levantou ainda um pouco véu dos assuntos que pensa abordar com o atual líder da Igreja Católica, desde a calamidade que se abateu sobre Portugal aos temas internacionais, com destaque para as cheias de Moçambique e outros países dos PALOP.
Leão XIV voltou a recordar este domingo as vítimas da tempesatde em Portugal.