Marcelo no Vaticano para agradecer solidariedade de Leão XIV com os portugueses

O presidente agradeceu publicamente a carta do sumo pontífice endereçada ao bispo de Leiria-Fátima e ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa esta quinta-feira, a lamentar os mortos e a devastação causados pela tempestade Kristin.





Marcelo destacou a iniciativa do próprio Papa, que não a delegou em ninguém, para com um país com quem não tem "grande proximidade".

Marcelo Rebelo de Sousa recordou que iniciou e terminou os seus dois mandatos com visitas ao Vaticano, sublinhando a relação que estabeleu com o papa Francisco, atecessor de Leão XIV





Levantou ainda um pouco véu dos assuntos que pensa abordar com o atual líder da Igreja Católica, desde a calamidade que se abateu sobre Portugal aos temas internacionais, com destaque para as cheias de Moçambique e outros países dos PALOP.

Leão XIV voltou a recordar este domingo as vítimas da tempesatde em Portugal.