Marcelo regressa ao Vaticano na penúltima viagem ao estrangeiro como Presidente

Antes, prestou homenagem ao Papa Francisco. Um momento de recolhimento junto do túmulo do Papa falecido em abril do ano passado, na basílica de Santa Maria Maior, fora do Vaticano. Marcelo levou um ramo de rosas brancas.





Esta é a penúltima viagem de Marcelo como Presidente da República. Está prevista uma deslocação a Madrid nos dias 5 e 6.





O chefe de Estado chegou a Roma no domingo ao fim do dia, e jantou com o Presidente de Itália, Sergio Mattarella, antes da sua visita oficial ao Vaticano.



Em declarações aos jornalistas, à chegada, Marcelo de Sousa confirmou que vai convidar o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, argumentando: "São 110 anos de Fátima e, portanto, há uma boa razão para incluir no programa de visitas Fátima e, portanto, Portugal".



Segundo uma nota da Presidência da República na Internet, no seu encontro com o Papa "merecerá especial relevância a situação de calamidade vivida em Portugal e a carta que, sobre ela, o Papa enviou há dois dias aos portugueses" sobre os efeitos da tempestade Kristin.



Esta é a sexta vez que Marcelo Rebelo de Sousa se desloca como chefe de Estado ao Vaticano, o primeiro destino que visitou no início dos seus dois mandatos.



Marcelo Rebelo de Sousa vai cessar funções a 9 de março.





Neste encontro, que vai decorrer na biblioteca privada do Papa, Marcelo Rebelo de Sousa vai formalizar o convite feito no dia da missa inaugural do Papa americano para visitar Portugal em 2027, nos 110 anos das aparições de Fátima.