Marcelo sobre morte de Prigozhin: "Quem já não existia politicamente não existia politicamente"

“Isso não alterava nada uma situação ou outra. O importante é saber de facto como é que a Ucrânia vai levar por diante esta sua determinação, como é que está a continuar a subir a solidariedade internacional e como é que começa a reconstrução” do país, defendeu.



“Depois, o resto estava decidido muito antes disto. Qualquer que fosse o epílogo dessa história, quem já não existia politicamente não existia politicamente”, declarou o presidente aos jornalistas.



O presidente português falou à saída da Ucrânia e avançou que, na viagem de regresso, vai começar a preparar o discurso para a cimeira da CPLP, que irá incluir questões ucranianas.



Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda que só leva boas memórias da Ucrânia, a começar pela “gentileza do povo, a categoria dos governantes, tudo, até o tempo físico extraordinário”.



“Foi uma surpresa. Eu não esperava encontrar esta sociedade aberta, desconfinada, no grau em que encontrei. Verdadeiramente foi uma surpresa. Em Lisboa ainda se discutia sobre o colete (…), as medidas de segurança”, declarou.



O chefe de Estado garantiu ainda que “nunca” se sentiu em perigo durante esta visita de dois dias.