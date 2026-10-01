Marco Rubio vem a Lisboa promover cooperação na defesa, economia e tecnologia

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, virá a Lisboa na próxima semana para se reunir com responsáveis portugueses e discutir a cooperação nos setores da defesa, economia e tecnologia.





“O secretário de Estado Marco Rubio deslocar-se-á a Reiquiavique, na Islândia; a Atenas, na Grécia; e a Lisboa, em Portugal, de 5 a 8 de outubro de 2026”, lê-se numa nota à imprensa.



Em Lisboa, que será a última paragem, Rubio estará reunido “com responsáveis portugueses, com vista a promover a cooperação nos domínios da defesa, da economia e da tecnologia”.



Antes, na Islândia, vai encontrar-se com responsáveis islandeses para debater a cooperação económica e em matéria de segurança.



“Na Grécia, o secretário Rubio irá liderar a delegação dos Estados Unidos no Sexto Diálogo Estratégico EUA-Grécia, aprofundando a nossa parceria em prioridades-chave da Administração, incluindo a cooperação em matéria de defesa e a segurança regional e energética”, refere a mesma nota.



