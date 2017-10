Mariano Rajoy abre caminho à suspensão da autonomia da Catalunha

RTP11 Out, 2017, 11:19 / atualizado em 11 Out, 2017, 11:36 | Mundo

O chefe do Governo espanhol apontou ainda o executivo catalão criou uma “confusão de forma deliberada” com os acontecimentos de terça-feira em Barcelona. “Este requerimento prévio a qualquer das medidas que o Governo pode adotar no âmbito do artigo 155 da nossa Constituição pretende oferecer aos cidadãos a clareza e a segurança que uma questão como esta exige”, explicou o líder popular.



Mariano Rajoy afirma querer “oferecer certezas aos espanhóis, em especial aos catalães e evitar a confusão gerada pelas autoridades da Generalitat”.



“A resposta dada pela Generalitat a este requerimento marcará o futuro dos acontecimentos. Se Carles Puigdemont demonstrar vontade de respeitar a lei e restabelecer a normalidade institucional se porá fim a um período de instabilidade, tensões e quebra da convivência”, afirmou.



“É o que todos querem e esperam”, defendeu Mariano Rajoy. “É preciso que volte a tranquilidade, a segurança e o sossego e que volte com a maior brevidade possível”, completou.



A decisão do Governo de Mariano Rajoy surge depois de o presidente da Catalunha ter declarado a independência da região e suspendido essa mesma declaração para dialogar com Madrid.



O artigo 155 permite a Madrid suspender a autonomia de uma região, passando o governo central a assumir os poderes autonómicos. No entanto, este artigo nunca foi acionado, não sendo portanto consensuais os próprios limites da sua aplicação. O próprio acionar deste artigo deverá demorar pelo menos dois a três dias.



O Governo de Mariano Rajoy tem de começar por avisar oficialmente o presidente da Generalitat da sua intenção e dos seus motivos. Só depois as medidas devem ser apresentadas e clarificadas junto do Senado, onde podem ainda sofrer alterações.

À espera da resposta catalã

A resposta de Mariano Rajoy a Carles Puigdemont agrada aos socialistas. O líder do Partido Socialista da Catalunha escreveu no Twitter que “valoriza muito a prudência da declaração de Mariano Rajoy”. “Espero que a resposta ao requerimento esteja à altura”, pede Miquel Iceta.



A grande questão agora é como irá a Generalitat responder a Mariano Rajoy. Esta manhã, ainda antes do anúncio do primeiro-ministro espanhol, o porta-voz do governo catalão esclareceu que a declaração de independência assinada na terça-feira é um “ato simbólico”, uma vez que a independência teria de ser feita pelo Parlamento.



“Um ato simbólico em que atestamos o nosso compromisso em declarar a independência”, explicou Jordi Turull, citado pela France Presse.



No entanto, o porta-voz da Generalitat prometeu que Barcelona “será consequente com o compromisso do povo catalão” no caso de Mariano Rajoy decidir acionar o artigo 155 da Constituição.



"Se o Governo põe em marcha o artigo 155 quer dizer que não há nenhuma vontade de diálogo e o Governo, nesse caso, será consequente com o compromisso do povo catalão", afirmou Jordi Turull à televisão pública catalã.



(Em Atualização)