Marinha iraniana. Aproximação de embarcações militares ao Estreito de Ormuz será "violação do cessar-fogo"

pulse-iconDireto

Marinha iraniana. Aproximação de embarcações militares ao Estreito de Ormuz será "violação do cessar-fogo"

Donald Trump afirmou este domingo que a Marinha norte-americana começaria imediatamente a bloquear o Estreito de Ormuz e também intercetaria todas as embarcações em águas internacionais que tivessem pago portagens ao Irão. Em resposta, a Guarda Revolucionária do Irão tentou afirmar ao longo de todo o dia de domingo o seu domínio do Estreito. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da conflito no Médio Oriente.

Cristina Sambado -RTP /

Parada Naval do Irão em abril de 2024 Morteza Nikoubazl - Nurphoto/AFP

Mais atualizações Voltar ao topo
RTP /

"Dois pesos e duas medidas". Pezeshkian fala com Putin sobre fracasso das negociações em Islamabad

VER MAIS
O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, informou no domingo o Presidente russo, Vladimir Putin, sobre o resultado das negociações entre o Irão e os Estados Unidos realizadas no Paquistão, afirmando que as discussões terminaram sem acordo.

Numa conversa telefónica, Pezeshkian disse que "o maior obstáculo para se chegar a um acordo justo são os dois pesos e duas medidas e a abordagem hegemónica do lado americano", segundo a emissora estatal iraniana IRIB.

"A República Islâmica do Irão está totalmente preparada para alcançar um acordo equilibrado e justo que garanta a paz e a segurança duradouras na região", disse Pezeshkian, noticiou o IRIB.

Acrescentou que a "linha vermelha" do Irão são os seus interesses nacionais e os direitos do povo iraniano, e disse que um acordo seria possível se os Estados Unidos respeitassem os quadros jurídicos internacionais, de acordo com a IRIB.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Guarda Revolucionária avisa que aproximação de vasos militares será "violação do cessar-fogo".

VER MAIS
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) advertiu no seu mais recente comunicado que "a aproximação de embarcações militares ao Estreito de Ormuz é considerada uma violação do cessar-fogo".

"A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica declara que, ao contrário das falsas alegações de alguns oficiais inimigos, o Estreito de Ormuz está sob controlo e gestão inteligentes, aberto à passagem segura de embarcações não militares, de acordo com regulamentos específicos, e qualquer embarcação militar que tente aproximar-se do Estreito de Ormuz sob qualquer pretexto ou desculpa será considerada uma violação do cessar-fogo e será punida com rigor e firmeza."
PUB
RTP /

Irão regista 3.375 mortos nos bombardeamentos dos EUA e de Israel

VER MAIS
As autoridades iranianas anunciaram hoje que morreram 3.375 pessoas, incluindo 383 crianças, durante os bombardeamentos israelitas e norte-americanos no Irão, que começaram a 28 de fevereiro.

Os números foram avançados pelo diretor do instituto de medicina legal iraniano, Abbas Masjedi, à agência IRNA e citados pela agência EFE, tendo este detalhado que, do total de mortos, 2.875 eram homens e 496 eram mulheres em 39 dias de guerra.

A maioria das crianças que morreram desde o início dos bombardeamentos no Irão tinha entre 1 e 12 anos e Abbas Masjedi acrescentou ainda que, entre os mortos, há cidadãos de outros países, como Afeganistão, Síria, Turquia, Paquistão, China, Iraque e Líbano.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.

Já hoje, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a marinha norte-americana pode iniciar "imediatamente" um bloqueio de entradas e saídas de navios no Estreito de Ormuz, após o fim das conversações com o Irão, sem acordo.

Trump disse ainda que os Estados Unidos estavam prontos para acabar com o Irão no "momento apropriado", sublinhando que as ambições nucleares de Teerão estavam no cerne do fracasso em terminar a guerra.

Lusa
PUB
RTP /

Primeiro-ministro e ministro da Defesa de Israel entram no sul do Líbano

VER MAIS
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu entrou no sul do Líbano no domingo para realizar uma avaliação da situação no território ocupado por Israel, segundo um responsável israelita e uma fonte familiarizada com a visita.

Netanyahu esteve acompanhado pelo ministro da Defesa, Israel Katz, e pelo chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, tenente-general Eyal Zamir.

Esta rara viagem marca a primeira vez que Netanyahu atravessa a fronteira para o Líbano desde o início da guerra com o Irão e ocorre apenas dois dias antes de Israel e Líbano realizarem conversações diretas em Washington, D.C.

PUB
RTP /

Arábia Saudita convoca embaixador do Iraque após ataques lançados a partir de "territórios iraquianos"

VER MAIS
O embaixador do Iraque na Arábia Saudita foi convocado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita, segundo uma publicação no X de hoje, devido a relatos de "ataques e ameaças flagrantes" contra o país e os seus vizinhos, provenientes de "territórios iraquianos".

A Arábia Saudita "condena e repudia os ataques lançados a partir de territórios iraquianos contra o Reino e outras nações do Golfo", refere a publicação.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Políticos do país, Saud Al-Sati, sublinhou ao embaixador iraquiano que Bagdad deve lidar com os ataques "de forma responsável", continua a publicação.
PUB
Momento-Chave
RTP /

EUA "não precisam do Estreito para o seu petróleo", afirma Donald Trump.

VER MAIS
Durante a sua entrevista à Fox News, Trump afirmou ainda que os EUA “não precisam do estreito”.

“Não obtemos o nosso petróleo de lá. Temos petróleo de sobra”, disse o presidente norte-americano.

“Temos navios a chegar aos Estados Unidos. Vão enchê-los e partir carregados com o melhor petróleo que existe. Petróleo leve e doce. Não precisamos do Estreito”, acrescentou.

Questionado sobre se o bloqueio do estreito resultaria em preços mais baixos do petróleo e do gás, Trump respondeu: “Bem, eventualmente, os preços vão cair. Não, talvez não inicialmente, mas vão cair. Quando tudo isto acabar, veja, a bolsa de valores, o Dow Jones, chegou aos 50.000 pontos”.
PUB
Momento-Chave
RTP /

"NATO ofereceu-se para ajudar a limpar Estreito de Ormuz" revela presidente dos EUA

VER MAIS
Pouco depois de anunciar os seus planos para impor um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz, Donald Trump afirmou à Fox News, que a NATO se ofereceu para ajudar a "limpar" aquela via marítima.

Disse que os EUA ficaram "muito desapontados com a NATO", mas que "agora querem vir e querem ajudar com o estreito".

"Não vai demorar muito tempo para o limpar, por isso vamos limpar o estreito", disse à emissora, acrescentando que acredita que estará novamente livre para ser utilizado "em breve".

Afirmou ainda que os EUA estão a enviar navios caça-minas e que o Reino Unido - membro da NATO - também irá enviar. "Percebo que o Reino Unido e alguns outros países estão a enviar navios caça-minas", disse à emissora.

A BBC contactou o Ministério da Defesa do Reino Unido para obter uma posição.
PUB
RTP /

Navegação no Estreito de Ormuz indica que "ainda permanece em mãos iranianas"

VER MAIS
Dois petroleiros vazios com destino ao Estreito de Ormuz regressaram após a notícia, divulgada domingo, de que as negociações entre os Estados Unidos e o Irão terminaram sem um acordo de paz a longo prazo.

Segundo a empresa de rastreamento de navios Vortexa, os movimentos das embarcações mostram que o controlo do Estreito de Ormuz “ainda está em grande parte nas mãos dos iranianos”.

No domingo, o presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que a Marinha norte-americana iria começar a bloquear “todos e quaisquer navios” que tentassem entrar ou sair do estreito, num aparente esforço para impedir a influência do Irão sobre a via navegável, que o país utiliza para exportar o seu próprio petróleo, mas que se mantém fechada à maioria das outras embarcações.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Trump ameaça impor tarifas de 50% à China caso Pequim preste apoio militar a Teerão

VER MAIS
"Se forem apanhados a fazer isso, serão alvo de direitos aduaneiros de 50 por cento, o que é exorbitante", disse Donald Trump na televisão norte-americana Fox News, após a estação CNN ter avançado a possibilidade de Pequim dotar Teerão de defesas antiaéreas.

A CNN indicou que a China estaria a preparar o envio deste tipo de armamento dentro das próximas semanas para o Irão, citando três fontes familiarizadas com questões de inteligência e defesa norte-americanas sob condição de anonimato.

Duas dessas fontes anónimas revelaram que existiam indícios de que a China está a tentar encaminhar os carregamentos através de países terceiros para ocultar a sua origem, acrescentou a estação norte-americana CNN.

Trump deverá deslocar-se a Pequim de 14 a 15 de maio, onde se reunirá com o homólogo chinês, Xi Jinping, após ter adiado uma cimeira anterior devido à guerra com o Irão.

Lusa
PUB
RTP /

Hezbollah diz ter atacado Israel após violações do cessar-fogo

VER MAIS
A guerrilha xiita libanesa afirma ter lançado uma série de ataques no norte de Israel e ao longo da fronteira, alegando violações repetidas do cessar-fogo.

Em vários comunicados divulgados hoje, o grupo afirmou ter atacado infraestruturas militares israelitas em Karmiel às 15h00 locais (12h00 GMT), com o que descreveu como uma saraivada de rockets. Também relatou ataques com rockets contra várias outras localidades no norte de Israel, incluindo Kiryat Shmona, Margaliot, Avivim e Yaroun.

O Hezbollah disse que os seus combatentes também atacaram posições e veículos das tropas israelitas em diversas zonas fronteiriças do Líbano, incluindo Dibil, Rashaf, Beit Lif, Qawzah e al-Bayada.

Outros ataques foram relatados em Shlomi e Yaroun, no norte de Israel, e o grupo afirmou ter atingido forças israelitas nos arredores de Bint Jbeil ao início da tarde.

Israel alega que o acordo de cessar-fogo estabelecido entre os EUA e o Irão, que subscreve, não inclui o Líbano. Na semana passada bombardeou várias vezes o país vizinho, contra posições do Hezbollah, nuns dos seus piores ataques.
PUB
RTP /

Omã pede a Teerão e EUA "concessões dolorosas" para fazer avançar negociações

VER MAIS
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã sugeriu hoje ao Irão e aos Estados Unidos que façam "concessões dolorosas" para levar as negociações a bom termo, apelando simultaneamente a "uma prorrogação do cessar-fogo".

"Para ter sucesso, cada um terá talvez de fazer concessões dolorosas, mas isso não é nada comparado com a dor do fracasso e da guerra", afirmou Badr al-Busaidi na rede social X, algumas horas após o fracasso das negociações entre as duas partes durante uma reunião no Paquistão.

"Exorto veementemente a que o cessar-fogo seja prolongado e que as conversações prossigam", escreveu ainda o ministro de Omã, que tinha mediado outras discussões entre Teerão e Washington antes do início da guerra.

Um dos principais pontos de discórdia entre Teerão e Washington é em torno do estreito de Ormuz.

Uma das condições que Teerão levou para as negociações em Islamabad foi a da manutenção do controlo do estreito e cobrança de taxas à navegação, a dividir com Omã, na outra margem de Ormuz.

Lusa
PUB
Momento-Chave
"Vão dar-nos tudo"
RTP /

"Podia acabar com o Irão num dia". Trump garante regresso de Teerão à mesa das negociações

VER MAIS
Em entrevista à Fox News este domingo, depois do fracasso das negociações diretas com o Irão, em Islamabad, o presidente norte-americano não teve dúvidas em garantir que o Irão vai regressar" à negociação e "dar-nos tudo".

"Prevejo que eles vão voltar e dar-nos tudo o que queremos", disse Trump no programa Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo, da Fox News.

"Quero tudo... Não têm cartas na manga", acrescentou.

Trump defendeu ainda que o Irão aceitou negociar, depois da sua ameaça da semana passada, quando indicou que "uma civilização inteira morrerá esta noite, para nunca mais ser trazida de volta".

"Quando falo de uma civilização, quero dizer que ela realmente mudou. Mudou mesmo. Mas pensem bem. Eles têm o direito de dizer: 'Morte à América. Morte a isso'", disse Trump. "E eu faço uma declaração. Eles dizem: 'Oh, que grande coisa'. Essa declaração levou-os à mesa das negociações e não mais saíram."

Falando após o fim das negociações entre os EUA e o Irão no Paquistão, que terminaram este domingo sem acordo, Trump reiterou ameaças feitas antes das negociações, de que vai atacar a infraestrutura energética iraniana.

"Podia acabar com o Irão num dia", disse Trump. "Numa hora, poderia destruir toda a energia deles, tudo, todas as suas centrais, as suas centrais elétricas, o que é muito grave", acrecentou.

"E detesto fazer isso" afirmou de seguida, "porque, se o fizer, eles vão demorar 10 anos a reconstruir, nunca conseguirão reconstruir". 

"Outra coisa que eu destruiria seriam as pontes", disse.

Trump ameaçou também a China com tarifas de 50% caso Pequim forneça ajuda militar ao Irão.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Guarda Revolucionária do Irão afirma ter "controlo total" do tráfego no Estreito de Ormuz

VER MAIS
Pouco após o presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado que os EUA iriam bloquear o Estreito de Ormuz, o exército iraniano reivindicou "controlo total" desta via.

A Guarda Revolucionária do Irão ameaçou encurralar os seus inimigos num "redemoinho mortal" no Estreito de Ormuz.
PUB
Lusa /

Pelo menos cinco mortos e 25 feridos em ataque de Israel no sul do Líbano

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas hoje num ataque de Israel à cidade de Qana, no sul do Líbano, anunciou o Centro de Operações de Emergência do Ministério de Saúde Pública libanês.

VER MAIS

"O ataque do inimigo israelita contra a cidade de Qana, no distrito de Tiro, de manhã, resultou na morte de cinco mártires, entre eles cinco mulheres, e 25 feridos", nota aquele departamento governamental, citado pela agência noticiosa libanesa.

Os números são ainda preliminares e, segundo a mesma fonte, surgiram hoje diversos ataques israelitas contra o sul do país durante a manhã, incluindo em Sidiqine e Maaroub, onde terão morrido seis pessoas, o que ainda não foi confirmado por fonte governamental.

Outros ataques foram noticiados pela imprensa local em Shaitiyeh, Deir Qanoun Ras Al Ain, Babrija, Bint Jbeil e Yohmor.

No sábado, Israel atacou outras localidades, como Mansouri, Qantara ou Tebnine, nesta última tendo efetuado um bombardeamento próximo de um hospital público, sem vítimas registadas.

Na sexta-feira, a presidência libanesa anunciou um primeiro contacto por telefone com Israel, através dos respetivos embaixadores nos Estados Unidos, marcando reunião para terça-feira, em Washington, para discutir uma trégua no conflito, associado à investida militar israelo-norte-americana no Irão.

Os avanços nas conversas de paz surgem numa semana em que, na quarta-feira, um ataque israelita de pouco tempo causou 357 mortos e 1.223 feridos, parte significativa dos mais de dois mil que já perderam a vida nas últimas cinco semanas, quando começou o conflito.

PUB
RTP /

Mais de 940 escolas danificadas no Irão

VER MAIS
Pelo menos 942 escolas em todo o Irão foram danificadas, incluindo 18 que foram completamente destruídas, segundo um porta-voz do Governo iraniano.

O porta-voz, citado pela agência de notícias semioficial Tasnim, acrescentou que as escolas que necessitam de reparações devem ser restauradas dentro de dois a três meses.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Guerra com o Irão custou a Israel 11,5 mil milhões de dólares em despesas orçamentais

VER MAIS
A guerra de Israel com o Irão gerou 35 mil milhões de shekels (11,52 mil milhões de dólares) em despesas orçamentais, sendo que 22 mil milhões de shekels foram destinados à defesa, disse o Ministério das Finanças no domingo, citando uma estimativa preliminar.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

UE continua a acreditar na diplomacia para resolver conflito

A União Europeia (UE) continua convencida de que a diplomacia é "essencial para resolver todas as questões pendentes" no conflito no Médio Oriente, afirmou hoje o porta-voz da UE para os Assuntos Externos.

VER MAIS

As declarações de Anouar El Anouni à AFP ocorreram após o fracasso das negociações entre os Estados Unidos e o Irão, em Islamabad.

"Saudamos o Paquistão pelos seus esforços de mediação. A União Europeia contribuirá para todos os esforços diplomáticos, tendo em conta toda a amplitude dos seus interesses e preocupações, em plena coordenação com os seus parceiros", acrescentou o porta-voz.

O Paquistão encerrou hoje as conversações de paz que mediou entre os Estados Unidos e o Irão e apelou às partes em conflito para que respeitem o compromisso assumido relativamente ao cessar-fogo alcançado quarta-feira.

As conversações de paz, o primeiro contacto direto ao mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão em 47 anos, terminaram hoje, após 21 horas de diálogo, sem a conclusão de um acordo, segundo afirmou o vice-presidente norte-americano, JD Vance, numa conferência de imprensa na capital paquistanesa, antes de partir de regresso a Washington.

O chefe da diplomacia paquistanesa não fez referência ao conteúdo das negociações, mas destacou o papel de Islamabad como mediador fundamental.

A delegação norte-americana deixou Islamabad com a "melhor oferta final", "muito simples", ao Irão, que Vance designou como um "método de entendimento".

Segundo Vance - que não quis entrar em pormenores sobre as negociações -, o principal obstáculo em 21 horas de negociações foi o facto de o Irão não ter assumido um "compromisso fundamental" de não procurar obter a arma nuclear "a longo prazo".

O porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou à televisão iraniana que "ninguém estava à espera" que os Estados Unidos e o Irão chegassem a um acordo logo na primeira ronda de negociações, dando a entender que as negociações prosseguirão.

O porta-voz afirmou estar "certo de que os contactos com o Paquistão, bem como com os outros amigos na região, irão prosseguir".

Antes destas declarações, a televisão estatal iraniana (IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting) fez saber que "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

PUB
Momento-Chave
RTP /

Trump anuncia que os Estados Unidos vão impor um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz

VER MAIS
O presidente Donald Trump afirmou este domingo que a Marinha norte-americana começaria imediatamente a bloquear o Estreito de Ormuz e também intercetaria todas as embarcações em águas internacionais que tivessem pago portagens ao Irão.

Trump fez estas declarações numa publicação no Truth Social horas depois do fim das conversações de paz entre os EUA e o Irão sem acordo.

O presidente norte-americano escreveu que a reunião "correu bem, a maioria dos pontos foi acordada", mas acrescentou que os dois lados não chegaram a acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a mais poderosa do mundo, vai iniciar o processo de BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", afirmou Trump, que se opõe veementemente à ideia de o Irão cobrar portagens aos navios para atravessar o estreito.

“Em algum momento, chegaremos a um ponto em que ‘TODOS PODEM ENTRAR, TODOS PODEM SAIR’, mas o Irão não permitiu que isso acontecesse”, acusou Trump.

"Também instruí a nossa Marinha para procurar e intercetar todas as embarcações em águas internacionais que tenham pago portagens ao Irão. Ninguém que pague uma portagem ilegal terá passagem segura em alto-mar", acrescentou.

A ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloquear o Estreito de Ormuz, afetará apenas um pequeno número de embarcações que ainda navegam pela via navegável, afirma o especialista em transporte marítimo Lars Jensen.

“Se isto for de facto implementado pelos americanos, interromperá a passagem de um fluxo muito pequeno de embarcações. No contexto geral, não mudará grande coisa”, diz.

Jensen, diretor executivo da Vespucci Maritime, afirma que a ameaça de Trump de impedir a passagem segura de qualquer navio que pague portagens ao Irão também teria pouco impacto, uma vez que qualquer empresa que o fizesse já estaria sujeita a sanções por pagar ao regime.

“Em primeiro lugar, são poucos os navios que passam. São ainda menos os que pagam, e os que pagam já estão sujeitos a sanções americanas”, diz.

c/Lusa
PUB
Momento-Chave
RTP /

Putin pronto para mediar acordo entre EUA e Irão

VER MAIS
O presidente russo, Vladimir Putin, disse no domingo ao seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, que está pronto para participar na mediação do conflito no Médio Oriente, anunciou o Kremlin.

Durante uma conversa telefónica com Pezeshkian, Putin "sublinhou que estava pronto para continuar a facilitar a procura de uma solução política e diplomática para o conflito e para servir de mediador nos esforços para alcançar uma paz justa e duradoura no Médio Oriente", segundo a mesma fonte.
PUB
Momento-Chave
Afirma petrolífera estatal de Abu Dhabi
RTP /

Estreito de Ormuz não pertence ao Irão

VER MAIS
O Estreito de Ormuz nunca pertenceu ao Irão, nem teve o poder de o fechar ou restringir a navegação por ele, afirma o CEO da petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos, ADNOC, Sultan Al-Jaber.

Numa publicação no X, disse que qualquer interrupção ameaçaria a segurança energética, alimentar e sanitária mundial, alertando que estabelecer tal precedente seria “perigoso e inaceitável”.

“O mundo simplesmente não pode suportar isto e não deve permitir que aconteça”, acrescentou.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Áustria ativa ajudas à fatura da eletricidade da indústria sem esperar pela UE

VER MAIS
O Governo austríaco vai ativar ajudas à fatura da eletricidade às indústrias a partir de segunda-feira, culpando a "burocracia interminável" da União Europeia pelo atraso de um pacote comum de apoios, segundo o ministro da Economia.

"Não vamos esperar mais pela aprovação da UE. A autorização da UE para o subsídio à eletricidade industrial tem sido adiada semana após semana", criticou o ministro da Economia, Wolfgang Hattmannsdorfer, do Partido Conservador, em comunicado citado pela agência Efe.

O ministro afirmou que a "burocracia interminável" está a dificultar o investimento e a atividade na indústria europeia e pediu uma decisão mais rápida.

Assim, o ministério abrirá o portal de candidatura ao auxílio na segunda-feira, com 150 milhões de euros atribuídos para este ano e retroativamente a 2025.

Os subsídios destinam-se a empresas de todas as dimensões que produzam papel, ferro em bruto, aço e ligas ferrosas e que consumam mais de um gigawatt/hora de eletricidade por ano.

Além disso, a empresa deve apresentar uma auditoria energética e um plano de gestão ambiental, e alocar pelo menos 80% do auxílio à melhoria da eficiência energética na sua produção.

O ministério espera que cerca de 60 empresas, empregando 30.000 pessoas, solicitem este auxílio.
PUB
RTP /

Estados Unidos e Irão falharam o acordo de paz

Depois de mais de 20 horas de negociações, não chegaram a um entendimento. As conversações terminaram com acusações mútuas de intransigência.

VER MAIS
PUB
RTP /

Ataques de Israel ao Líbano. Netanyahu insiste no desarmamento do Hezbollah

Há novas conversações marcadas para a próxima terça-feira. Desta vez entre Israel e Líbano. O primeiro-ministro de Israel impõe duas condições: o desarmamento do Hezbollah e um acordo de paz que perdure por gerações.

VER MAIS
No Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de duas mil pessoas morreram na sequência dos ataques de Israel desde o final de fevereiro. O primeiro-ministro israelita insiste no desarmamento do grupo islâmico Hezbollah para suspender a ofensiva.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Flotilha de Barcelona para Gaza adiada devido ao mau tempo

VER MAIS
Uma nova flotilha de ativistas pró-Palestina, com partida prevista de Barcelona para Gaza este domingo, adiou a sua partida devido às condições meteorológicas adversas e seguirá para outro porto próximo, anunciaram os organizadores.

Cerca de quarenta embarcações deveriam partir de Barcelona este domingo no âmbito de mais uma missão da flotilha de ativistas pró-Palestina, que já tinha tentado chegar ao território devastado no ano passado.

No entanto, o agravamento das condições meteorológicas no nordeste de Espanha, onde são esperadas chuvas e forte agitação marítima nas próximas horas, obrigou os organizadores a alterar os seus planos. As embarcações seguirão para outro porto próximo enquanto aguardam a melhoria das condições meteorológicas.

“As nossas tripulações e as nossas embarcações estão prontas para partir; são as condições meteorológicas que estão a impedi-lo”, explicou Thiago Ávila, membro do comité organizador da Flotilha Global Sumud (“sumud” significa “resiliência” em árabe), à imprensa.

No entanto, os eventos organizados no porto de Barcelona, incluindo concertos e atividades culturais, foram mantidos, bem como todos os preparativos para esta missão, que deverá reunir cerca de 70 embarcações e mil participantes internacionais, segundo os organizadores.

Cerca de vinte barcos já partiram na semana passada do porto de Marselha, no sul de França.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Starmer, do Reino Unido, e o Sultão de Omã afirmam que os EUA e o Irão devem evitar a escalada

VER MAIS
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o Sultão Haitham bin Tariq, de Omã, conversaram sobre as conversações de paz entre os EUA e o Irão, que estão num impasse, e afirmaram que deve ser evitada uma escalada ainda maior, disse uma porta-voz do Reino Unido.

“Discutiram as conversações de paz realizadas no Paquistão durante o fim de semana e instaram ambos os lados a encontrar uma solução”, disse Sophie Clare em comunicado sobre a chamada telefónica feita a partir de Londres.

“Era vital que houvesse uma continuação do cessar-fogo e que todas as partes evitassem qualquer escalada adicional, concordaram os líderes”.

Starmer, que acaba de visitar a região do Golfo e se reuniu com aliados, incluindo o Catar e os Emirados Árabes Unidos, disse que os parceiros internacionais continuam a trabalhar para restabelecer a passagem segura pelo Estreito de Ormuz.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Papa afirma estar "mais próximo do que nunca" do povo libanês

VER MAIS
Leão XIV afirmou este domingo estar "mais próximo do que nunca" do povo libanês, cuja proteção descreveu como uma "obrigação moral".

"Estou mais próximo do que nunca, nestes dias de dor, medo e esperança inabalável em Deus, do querido povo libanês", disse o papa à multidão na Praça de São Pedro após a sua tradicional oração dominical. Leão XIV falou da "obrigação moral de proteger a população civil dos efeitos atrozes da guerra", apelando a todas as partes para que procurem a paz.
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Turquia acusa Netanyahu de sabotar negociações de paz entre Irão e EUA para evitar julgamento por corrupção

O Governo turco acusou hoje o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de sabotar as negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irão para evitar ser julgado por corrupção no seu país.

VER MAIS

"O objetivo atual de Netanyahu é sabotar as negociações de paz em curso e prosseguir com as suas políticas expansionistas na região, porque, caso contrário, será julgado no seu país e provavelmente enviado para a prisão", assinalou o Ministério dos Negócios Estrangeiros turco.

Netanyahu tem vários julgamentos por corrupção pendentes em Israel, mas o primeiro-ministro solicitou o adiamento das sessões por estar ocupado com a guerra iniciada pelo seu país e pelos Estados Unidos contra o Irão.

O comunicado turco respondeu a um `tweet` do primeiro-ministro israelita, no qual este assegurava que iria continuar a guerra "contra o regime terrorista do Irão e os seus aliados, ao contrário de Erdogan, que se dá bem com eles e massacra os seus próprios cidadãos curdos".

Uma das disputas entre os Estados Unidos e o Irão nas negociações de paz, que terminaram hoje sem resultados no Paquistão, é a insistência de Teerão em incluir o Líbano no acordo de cessar-fogo, enquanto Israel se recusa a pôr fim aos seus ataques a este país.

O comunicado turco recorda que Netanyahu tem um mandado de detenção do Tribunal Internacional de Haia para ser julgado por crimes de guerra e que Israel foi denunciado por genocídio devido à guerra em Gaza.

O gabinete de imprensa de Erdogan escreveu na rede social X que Netanyahu é "um criminoso que já não tem amigos" e que tenta "arrastar a região para a guerra e o caos como estratégia para a sua sobrevivência política".

 

PUB
Momento-Chave
Jordânia já condenou
RTP /

Ben-Gvir, de Israel, visitou complexo da Mesquita de Al-Aqsa

VER MAIS
O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema-direita, visitou o complexo da Mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Velha de Jerusalém ocupada – um dos locais mais sensíveis do Médio Oriente.

"Hoje, sinto-me como o dono aqui", disse Ben-Gvir num vídeo gravado no local e divulgado pelo seu gabinete. "Ainda há muito a fazer, muito a melhorar. Continuo a pressionar o primeiro-ministro (Benjamin Netanyahu) para que façamos cada vez mais — precisamos de continuar a evoluir."

Um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia afirmou que considerou a visita de Ben-Gvir uma violação do acordo de status quo no local e "uma profanação da sua santidade, uma escalada reprovável e uma provocação inaceitável".

O porta-voz de Ben-Gvir disse que o ministro procurava um maior acesso e permissões para oração para os visitantes judeus. Afirmou ainda que o governante tinha orado no local.

Não houve comentários imediatos do gabinete do primeiro-ministro israelita. As visitas e declarações anteriores de Ben-Gvir levaram Netanyahu a anunciar que não há mudanças na política israelita de manter o status quo.

Os locais muçulmanos, cristãos e judaicos, incluindo Al-Aqsa, permaneceram em grande parte fechados ao público durante a guerra com o Irão. Não houve sinais imediatos de agitação no domingo após a visita de Ben-Gvir.

O complexo, localizado na Cidade Velha de Jerusalém, é um dos locais mais sensíveis do Médio Oriente. Conhecido pelos judeus como Monte do Templo, é o local mais sagrado do judaísmo e o terceiro mais sagrado do Islão.

Ao abrigo de um delicado acordo de décadas com as autoridades muçulmanas, o local é gerido por uma fundação religiosa jordana e os judeus podem visitá-lo, mas não podem rezar ali.

As sugestões de que Israel iria alterar as regras já provocaram indignação entre os muçulmanos e desencadearam violência no passado.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Estreito de Ormuz "completamente" controlado pelo Irão

VER MAIS
O vice-presidente do parlamento iraniano, Haji Babaei, afirma o estreito de Ormuz está "completamente" sob controlo iraniano, acrescentando, em declarações à agência de notícias Mehr, que as portagens devem ser pagas na moeda do país, o rial.

"250 membros do parlamento apoiaram unanimemente o plano para o Estreito de Ormuz e, de acordo com a fórmula de liderança, esta via navegável estratégica é inegociável em quaisquer circunstâncias", afirmou, segundo a agência.

"Apesar das sanções, as exportações de petróleo do Irão ultrapassaram os 1,6 milhões de barris e, hoje, o petróleo do nosso país tornou-se praticamente imune às sanções. A nação iraniana não recuará minimamente nas suas exigências."
PUB
Momento-Chave
Sul do Líbano
RTP /

Seis pessoas morreram num ataque israelita à cidade de Maaroub

VER MAIS
O exército israelita demoliu aldeias inteiras no âmbito da sua invasão do sul do Líbano, com ataques aéreos que mataram muitos civis e danificaram as infraestruturas civis, apesar das Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmarem que apenas visam as infraestruturas do Hezbollah.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Antigo governante iraniano culpa exigências dos EUA pelo fracasso das negociações

VER MAIS
O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohammad Javad Zarif, afirmou no domingo que as negociações entre Teerão e Washington falharam devido às tentativas dos EUA de "ditarem as suas condições".

"Nenhuma negociação — pelo menos não com o Irão — terá sucesso com base nas 'nossas/suas condições'", disse Zarif, um dos arquitetos do acordo nuclear de 2015 com os Estados Unidos e outros países, abandonado três anos depois pelo presidente Donald Trump.

"Os Estados Unidos precisam de compreender: não se pode ditar termos ao Irão. Ainda não é tarde para aprender isso. Ainda não", acrescentou numa mensagem publicada no X.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Estados Unidos são "incapazes" de conquistar a confiança do Irão

VER MAIS
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, disse este domingo que a delegação do seu país apresentou iniciativas "progressistas" durante as conversações em Islamabad, no Paquistão, mas os EUA não conseguiram conquistar a confiança da delegação nas conversações.

"Os EUA compreenderam a lógica e os princípios do Irão e é tempo de eles...Decidirem se podem conquistar a nossa confiança ou não”, disse Qalibaf, que fazia parte da equipa de negociação do Irão, numa publicação no X.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Irão pretende restaurar a maior parte da sua capacidade de refinação em dois meses

VER MAIS
O Irão espera restaurar as instalações de refinação e distribuição mais danificadas para 70-80% da sua capacidade pré-ataque dentro de um a dois meses, disse uma alta autoridade do sector petrolífero, enquanto as autoridades trabalham para recuperar de uma onda de ataques às infraestruturas energéticas.

O vice-ministro do Petróleo, Mohammad Sadeq Azimifar, disse à Student News Network que os trabalhos de reparação já começaram. E espera-se que parte da refinaria de Lavan retome as operações dentro de cerca de 10 dias, com outras unidades a voltarem a funcionar gradualmente.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Paquistão dá por concluídas negociações de paz e pede respeito pelo cessar-fogo

VER MAIS
O Paquistão encerrou este domingo as conversações de paz que mediou entre os Estados Unidos e o Irão e apelou às partes em conflito para que respeitem o compromisso assumido relativamente ao cessar-fogo alcançado quarta-feira.

"Esperamos que ambas as partes mantenham um espírito positivo para alcançar uma paz duradoura e prosperidade para toda a região e além dela. É imperativo que as partes continuem a cumprir o compromisso com o cessar-fogo", afirmou o ministro paquistanês dos Negócios Estrangeiros, Ishaq Dar, num comunicado.

O chefe da diplomacia paquistanesa não fez referência ao conteúdo das negociações, mas destacou o papel de Islamabad como mediador fundamental.

"Juntamente com o Chefe das Forças Armadas e Chefe do Estado-Maior do Exército, Syed Asim Munir, contribui para a mediação em várias rondas de negociações intensas e construtivas entre ambas as partes, que se prolongaram durante as últimas 24 horas e concluíram-se esta manhã", indicou o chefe da diplomacia, que expressou a gratidão a ambas as partes por "reconhecerem os esforços do Paquistão para contribuir para o cessar-fogo e o seu papel de mediador".
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Delegação iraniana abandona Islamabad uma hora após norte-americanos

A delegação iraniana para as negociações de paz no Paquistão, liderada pelo presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, abandonou hoje Islamabad após terminar sem acordo uma reunião de mais de 21 horas com os Estados Unidos.

VER MAIS

A saída da representação iraniana ocorreu pouco depois das 09:00 (05:00 em Lisboa), uma hora após a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente, J.D. Vance, abandonar a capital paquistanesa, segundo a agência iraniana Mehr.

O maior contacto negocial entre ambos os países desde 1979 terminou sem acordo ao início da manhã, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

Apesar de o Paquistão, na qualidade de mediador, ter dado por concluídas as negociações, pedindo a manutenção da trégua alcançada na quarta-feira, o Irão endureceu a sua posição após o encontro.

Fontes diplomáticas iranianas anunciaram que a situação no Estreito de Ormuz não irá mudar a menos que os Estados Unidos aceitem um "acordo razoável".

Teerão insiste nas suas linhas vermelhas, que incluem o desbloqueio de fundos e um cessar-fogo que se estenda ao Líbano, em troca de uma flexibilização do protocolo de segurança no estreito de Ormuz, vital para o comércio petrolífero mundial.

PUB
Momento-Chave
Sete milhões de barris por dia
RTP /

Arábia Saudita restabelece capacidade total do oleoduto Leste-Oeste

VER MAIS
A Arábia Saudita restabeleceu a capacidade total de bombeamento de petróleo através do oleoduto Leste-Oeste para cerca de sete milhões de barris por dia, informou o Governo este domingo, dias depois de ter divulgado uma avaliação dos danos causados ao seu setor energético pelos ataques durante o conflito com o Irão.

O Ministério afirmou que as instalações energéticas e o oleoduto afetados pelos ataques durante o conflito recuperaram e restabeleceram a capacidade operacional.

A Arábia Saudita não especificou quem lançou os ataques, mas o reino intercetou vários mísseis e drones iranianos nas últimas semanas.

Os ataques também interromperam as operações em importantes instalações de petróleo, gás, refinação, petroquímica e geração de energia elétrica em Riade, na Província Oriental e na Cidade Industrial de Yanbu.
PUB
Momento-Chave
RTP /

Teerão diz que situação de Ormuz só mudará se EUA "aceitarem acordo razoável"

VER MAIS
O Irão afirmou este domingo que a situação no Estreito de Ormuz não irá mudar a menos que os Estados Unidos aceitem um "acordo razoável", depois das partes terem terminado esta madrugada 21 horas de conversações sem um acordo.

"O Irão não tem pressa e, a menos que os Estados Unidos aceitem um acordo razoável, não haverá alterações na situação do Estreito de Ormuz", afirmou uma fonte iraniana não identificada, que participou nas negociações em Islamad, citada pela agência iraniana Meher.

A mesma fonte salientou que, até ao momento, "não foi fixada data nem local para uma possível próxima ronda de conversações".

"O Irão apresentou iniciativas e propostas razoáveis durante as conversações. Cabe agora aos Estados Unidos abordar os temas com realismo. Tal como o Governo norte-americano falhou nos seus cálculos bélicos, até agora também se tem enganado nas negociações", acrescentou a fonte.

"As conversações não conduziram a um acordo", concluiu sobre o contacto presencial de mais alto nível entre os Estados Unidos e o Irão desde que ambos os países romperam relações devido à revolução islâmica de 1979.

Durante a madrugada, o porta-voz do ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Ismail Bagaei, referiu-se a "exigências excessivas" e "pedidos ilegais" apresentados pelos Estados Unidos ao Irão, afirmando que "o sucesso do processo diplomático" dependeria da "seriedade e boa-fé da contraparte" e da "aceitação dos direitos e interesses legítimos do Irão", escreveu na rede social X.

Lusa
PUB
Momento-Chave
Lusa /

Teerão diz que "ninguém estava à espera" de um acordo imediato com EUA

Teerão considerou hoje que "ninguém estava à espera" que os Estados Unidos e o Irão chegassem a um acordo logo na primeira ronda de negociações, segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

VER MAIS

"Era evidente desde o início que não devíamos esperar chegar a um acordo numa única sessão [de negociações]. Ninguém estava à espera disso", declarou Esmaeil Baqaei em declarações à televisão estatal iraniana, após o anúncio do fracasso das discussões em Islamabad para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou estar "certo de que os contactos com o Paquistão, bem como com os outros amigos na região, irão prosseguir".

Antes destas declarações, a televisão estatal iraniana (IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting) fez saber que "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente.

"A delegação iraniana negociou incansavelmente e de forma intensiva durante 21 horas para defender os interesses nacionais do povo iraniano. Apesar de várias iniciativas da parte [iraniana], as exigências irrazoáveis da parte americana impediram que as negociações avançassem. As negociações chegaram, portanto, ao fim", anunciou a IRIB na rede de mensagens Telegram.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu hoje por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

"A verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

"E partimos daqui, e partimos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento, que é a nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam", anunciou.

A referência a um "método de entendimento" com a melhor oferta final, deixado em cima da mesa pelos Estados Unidos, está a ser recebida por vários órgãos de comunicação social norte-americanos e no Médio Oriente como um sinal de que as negociações irão prosseguir e que a hipótese de um acordo de cessar-fogo permanente não foi descartada.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

Irão diz que "exigências irracionais" dos EUA levaram ao fracasso das negociações

As "exigências irracionais" dos Estados Unidos levaram ao fracasso das negociações em Islamabad entre iranianos e americanos para pôr fim à guerra no Médio Oriente, afirmou hoje a Irib, a televisão estatal iraniana.

VER MAIS

"A delegação iraniana negociou incansavelmente e de forma intensiva durante 21 horas para defender os interesses nacionais do povo iraniano. Apesar de várias iniciativas da parte [iraniana], as exigências irrazoáveis da parte americana impediram que as negociações avançassem. As negociações chegaram, portanto, ao fim", anunciou a Irib na rede de mensagens Telegram.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por hoje terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

"A verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

"E partimos daqui, e partimos daqui com uma proposta muito simples, um método de entendimento, que é a nossa oferta final e melhor. Veremos se os iranianos a aceitam", anunciou.

PUB
Momento-Chave
Lusa /

EUA abandonam as negociações e JD Vance regressa a Washington sem acordo

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu por hoje terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.

VER MAIS

As conversações de alto nível terminaram após 21 horas, afirmou Vance, que se manteve em comunicação constante com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e outros membros da Administração.

"Mas a verdade é que precisamos de ver um compromisso afirmativo de que não irão procurar obter uma arma nuclear, nem irão procurar as ferramentas que lhes permitiriam alcançar rapidamente uma arma nuclear", disse Vance aos jornalistas, numa breve conferência de imprensa em Islamad.

"Esse é o objetivo central do Presidente dos Estados Unidos. E é isso que tentámos alcançar através destas negociações", acrescentou.

PUB
RTP /

Donald Trump. "Se fizermos um acordo ou não, para mim não faz diferença"

VER MAIS
O Presidente Donald Trump disse hoje aos jornalistas que para si não faz diferença se for fechado um acordo com o Irão, enquanto os Estados Unidos e o Irão negoceiam no Paquistão. 

"Independentemente do que acontecer, nós ganhámos", disse Trump à saída da Casa Branca, acrescentando mais tarde: "Fazermos um acordo ou não, para mim não faz diferença".

O vice-presidente JD Vance está no Paquistão a negociar com as autoridades iranianas, negociações que, segundo o presidente, já duram "muitas horas".

"Derrotámos totalmente aquele país, por isso vamos ver o que acontece", disse Trump. "Talvez fechem um acordo, talvez não, não importa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, ganhámos."
PUB