Mark Rutte apontado como possível sucessor de Stoltenberg na liderança da NATO

O ainda primeiro-ministro holandês é o favorito para a sucessão de Jens Stoltenberg na liderança da NATO, uma vez que as quatro principais potências da Aliança já declararam o apoio a Mark Rutte.Depois de uma autoridade norte-americana ter afirmando, à agência Reuters, que “o presidente Biden endossa fortemente a candidatura do primeiro-ministro Rutte para ser o próximo secretário-geral da NATO ”,“Rutte é muito respeitado em toda a aliança, tem sérias referências na área de defesa e segurança e irá garantir que a aliança permaneça forte e pronta para defender e dissuadir”, afirmou.Para além da França, também a Alemanha anunciou esta quinta-feira que apoia a candidatura de Rutte.

“Com a sua imensa experiência, o seu grande conhecimento em política de segurança e o seu aguçado sentido de diplomacia, é um candidato excecional”, escreveu o chanceler alemão, Olaf Scholz, na rede social X. Após o colapso do seu governo no ano passado, Rutte deixou o cargo de líder do Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD) e anunciou, em julho, a sua saída da política holandesa. Em novembro, Rutte assumiu o desejo de suceder a Stoltenberg na liderança da Aliança Atlântica.



Rutte é um dos chefes de Governo mais antigos da Europa, tendo sido primeiro-ministro dos Países Baixos desde 2010. É, por isso, apontado como um nome forte para assumir a liderança na NATO num período crucial para a Aliança.

Ucrânia e Trump entre os desafios futuros

Para além da tarefa da sustentar o apoio dos membros da NATO à defesa da Ucrânia contra a invasão russa, ao mesmo tempo que se protege contra qualquer escalada que levaria a Aliança a entrar num conflito com Moscovo, o próximo líder da Aliança Atlântica enfrenta ainda os desafios de um possível regresso de Donald Trump à Casa Branca.

As palavras de Trump suscitaram duras críticas de vários responsáveis ocidentais, nomeadamente de Jens Stoltenberg , que afirmou que as declarações do ex-presidente dos Estados Unidos colocam em risco a segurança dos aliados.

“Temos de trabalhar com quem quer que esteja na pista de dança”, disse o primeiro-ministro holandês.Jens Stoltenberg, ex-primeiro-ministro norueguês, é chefe da NATO desde 2014. Devido à falta de acordo entre os Aliados sobre um novo nome para o cargo, o atual secretário-geral foi reconduzido ao cargo no verão passado por mais um ano.Os líderes da NATO são nomeados por consenso, o que significa que todos os 31 membros devem estar de acordo em relação a um nome para se chegar a uma decisão final."Após rondas muito intensas de discussões entre os aliados, estamos agora no ponto em que mais de 20 aliados da NATO estão preparados para apoiar o primeiro-ministro Rutte como o próximo secretário-geral", disse um funcionário da NATO sob anonimato aoNo entanto, um outro diplomata avançou que ainda não foi alcançado um acordo e alertou que ainda poderá surgir outro candidato para a liderança. Um alto funcionário da NATO confirmou aoque vários países não endereçaram até agora o apoio a Rutte, dizendo que cerca de uma dezena ainda se recusam a votar nele.

c/agências