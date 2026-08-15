Marrocos ordena expulsão de jornalistas espanhóis que cobriam crise migratória em Ceuta

"A prática responsável e rigorosa do jornalismo é a nossa característica definidora, e defendemo-la tanto em Espanha como em todo o mundo, e sem dúvida em Marrocos, onde uma importante delegação da EFE presta os seus serviços há sessenta anos", apontou Miguel Ángel Oliver.





Também a RTVE (Radio y Televisión Española) condenou este sábado a decisão de obrigar os jornalistas a abandonar a cidade.





"A expulsão dos nossos profissionais de Castillejos representa um obstáculo extremamente grave à liberdade de imprensa e ao direito à informação", considera o presidente da RTVE, José Pablo López.





O presidente exigiu que as autoridades marroquinas forneçam "totais garantias e o máximo respeito para que os nossos jornalistas possam exercer livremente a sua profissão em qualquer ponto da região fronteiriça".

Desde então, Madrid instalou uma barreira marítima e mobilizou mais de 500 polícias adicionais da Espanha continental, elevando o total em Ceuta para mais de 1.600 agentes.





(com agências)

Estes jornalistas encontravam-se este sábado"Não conseguimos gravar a intervenção porque as autoridades locais, que nos disseram estar ligadas ao Ministério do Interior, pediram-nos para sair da zona. Estávamos a trabalhar com a imprensa marroquina e com os órgãos de imprensa espanhóis, como a agência de notícias EFE", explicou Arantxa Marculeta, correspondente da TVE em Rabat.Também este sábado, o correspondente da agência EFE recebeu ordens para abandonar de imediato a cidade, sem que nenhuma explicação tivesse sido apresentada. Youssef Hajji, representante do Ministério marroquino do Interior, indicou que estava apenas a “cumprir ordens”.A agência EFE contactou o Ministério marroquino do Interior e não obteve qualquer resposta até ao momento.De acordo com esta agência,Na reação à expulsão, o presidente da agência EFE defendeu o direito à liberdade de informação no exercício do jornalismo na cobertura da situação em Marrocos.Na quarta-feira, as autoridades marroquinas anunciaram que iriam adotar medidas para conter um possível novo fluxo migratório para Ceuta. Várias publicações nas redes sociais anunciavam que a fronteira entre Fnideq e Melilla estaria "aberta" a 15 de agosto, dia de feriado em Espanha.