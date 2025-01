Martins da Cruz pede cautela em relação à Venezuela

Para esta sexta-feira está marcada a cerimónia de posse quer de Nicolás Maduro, quer do candidato da oposição Edmundo González, que também reclama vitória nas presidenciais.Martins da Cruz diz que é preciso atenção para não prejudicar ainda mais as relações diplomáticas entre Lisboa e Caracas.Em entrevista à Antena 1, o antigo chefe da diplomacia portuguesa recorda o apoio falhado do Governo português a Juan Guaidó, antigo líder da oposição na Venezuela.