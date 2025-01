Na véspera da posse de Maduro. Líder da oposição venezuelana libertada após ter sido "detida à força"

Lo dijimos, hoy nos encontrábamos en todas las calles de Venezuela y el mundo.



Yo estoy aquí, contigo, y HASTA EL FINAL. pic.twitter.com/ELeZlYNlcg — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 9, 2025

Maria Corina Machado saiu do refúgio secreto onde tem estado nos últimos meses e enfrentou as ameaças de detenção para estar ao lado dos que reclamam Edmundo González como presidente da Venezuela.Vestida de branco e agitando uma bandeira venezuelana, Machado chegou ao comício no distrito comercial de Chacao, no leste de Caracas, num camião, recebendo aplausos de centenas de manifestantes.

No fim da manifestação, Corina Machado foi “violentamente intercetada”. "María Corina foi violentamente intercetada quando saía da manifestação em Chacao. (...) Membros do regime dispararam contra as motas que a transportavam", denunciou o Comando Venezuela no seu perfil oficial nas redes sociais.







Momentos depois, o partido da oposição venezuelana anunciou nas redes sociais que Corina Machado foi libertada, acrescentando que durante a sua breve detenção foi forçada a gravar vários vídeos.





"Hoje, ao sair da concentração em Chacao, Maria Corina Machado foi intercetada e caiu da mota onde seguia. Foram disparadas armas de fogo durante o incidente. Ela foi detida à força. Durante o seu sequestro, ela foi forçada a gravar vários vídeos e depois foi libertada", disse o movimento Vente Venezuela na rede social X, acrescentando que a líder da oposição venezuelana vai dirigir-se ao país para explicar os acontecimentos.



#Atención ‼️



Hoy, #9Ene, saliendo de la concentración en Chacao, Caracas, María Corina Machado (@MariaCorinaYA) fue interceptada y tumbada de la moto en la que se trasladaba. En el suceso detonaron armas de fuego. Se la llevaron retenida por la fuerza. Durante el periodo de su… — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) January 9, 2025



No vídeo que circulou nas redes sociais, Machado diz que está sã e salva, acrescentando que perdeu os seus pertences. Este vídeo foi partilhado pelos meios de comunicação e pelo porta-voz do Governo Freddy Nanez e pela vice-presidente Delcy Rodriguez.



Governo fala em encenação



Autoridades do Governo venezuelano, incluindo o ministro do Interior Diosdado Cabello, dizem, porém, que a detenção de Machado foi encenada pela oposição para gerar apoio ao seu movimento.



"Eles queriam alarmar a Venezuela e acabaram a fazer a coisa mais ridícula, mentindo para dizer que o governo tinha capturado Maria Corina", disse Cabello durante uma marcha do partido no poder em Caracas, acusando Machado de filmar os vídeos em causa.





"Como ela viu que [o anúncio da detenção] não estava a ter efeitos, ela teve que sair com o rabo entre as pernas e gravar um vídeo a dizer que estava bem", acrescentou.







O ministro da informação da Venezuela, Freddy Nanez, também considera que os relatos da detenção da líder da oposição foram uma "distração dos media".



"A tática de distração dos media não é nova, então ninguém se deveria surpreender. Menos ainda vindo de fascistas que são os arquitetos da mentira", disse Nanez no Telegram.





O opositor de Maduro, Edmundo González Urrutia, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de julho, considera a detenção de Machado "muito grave" e diz que a sua libertação "não minimiza o sucedido", salientando que a líder da oposição foi "sequestrada em condições de violência".



¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia. https://t.co/J5qx2mbthQ — Edmundo González (@EdmundoGU) January 9, 2025



González Urrutia está exilado desde setembro para evitar a ordem de prisão decretada contra si na Venezuela, mas garante que estará em Caracas esta sexta-feira para ser empossado.

, declarou González Urrutia esta quinta-feira a partir da República Dominicana. "O regime de Maduro recusa-se a aceitar a derrota que sofreu" nas urnas e "optou, ao invés, por desencadear a pior escalada de repressão da história do nosso país (...) Nós, os venezuelanos, estamos determinados a persistir nesta luta até ao fim", acrescentou.As autoridades venezuelanas já advertiram o candidato da oposição e a sua comitiva de que seriam considerados uma "força invasora" e detidos à chegada ao país.

Apoiantes “chavistas” marcham em Caracas

O “chavismo”, associado ao antigo presidente Hugo Chávez (de 1999 a 2013), instalou plataformas em várias avenidas de Caracas para reunir os seus militantes, que respondem ao apelo em defesa de Maduro, que também contará sexta-feira com os cerca de 1.200 delegados de 100 países que participarão no “Grande Congresso Internacional Antifascista”, indicaram fontes oficiais locais.Para sexta-feira, o “chavismo” também convocou uma série de marchas e outras atividades para “encher” uma dezena de avenidas em Caracas e nos estados de Zulia, Táchira, Apure e Amazonas, todos fronteiriços com a Colômbia, bem como na região insular de Nova Esparta.

Milhares de militares mobilizados

Numa altura em que cresce o clima de tensão na capital e a repressão política contra os opositores do regime,Nas últimas 72 horas, quinze conhecidos políticos opositores e ativistas venezuelanos foram detidos na Venezuela, entre eles o ex-candidato presidencial Enrique Márquez e o diretor da organização Espaço Público, denunciou o Comité pela Liberdade dos Presos Políticos (CLPP).O presidente, Nicolás Maduro, foi proclamado vencedor das presidenciais, com 52% dos votos, pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controlo do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque informático.Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos seus escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve mais de 67% dos votos. González Urrutia ganhou o apoio de governos de todo o mundo, nomeadamente dos EUA, que consideram-no o presidente eleito na Venezuela.c/agências