"Massacre de Marikana". Familiares ainda esperam respostas dez anos depois

As imagens daquele que foi o pior incidente deste tipo desde o fim do apertheid chocaram o mundo.Dez anos passados desde o episódio, que ficou conhecido como “massacre de Marikana”, os familiares das vítimas ainda aguardam por respostas e por justiça.“Este incidente aconteceu quando o meu filho tinha um ano. Agora ele tem onze anos. Ele está sempre a perguntar-me: «Mãe, por que é que a polícia matou o pai?». Não tenho resposta para essa pergunta, especialmente em relação à verdadeira razão para o terem assassinado”, disse Nosihle Ngweyi à agência Reuters, viúva de um dos mineiros., disse o secretário regional do sindicato dos mineiros, Phuthuma Manyathi, à emissora eNCA da África do Sul, citado pela Associated Press.

O governo pagou mais de 170 milhões de rands (mais de dez milhões de euros) em indemnizações às famílias dos 34 mineiros, aos feridos e àqueles que foram detidos injustamente. Segundo o governo, ainda há 24 reclamações a serem atendidas até ao final deste mês.



"A vida continua, mas não há paz"



“A vida continua, mas não há paz. Não é fácil, pois não há perdão e ninguém foi preso. Estes homens morreram por causa da polícia com toda a gente a ver, mas ainda ninguém foi responsabilizado”, disse Zameka Nongu à Reuters, viúva de um dos mineiros.



“As pessoas vivem normalmente nas suas casas com as suas famílias. Os polícias que mataram continuam a andar por aí. O nosso governo não veio ter connosco e já passaram dez anos”, criticou.



Um sobrevivente do tiroteio, Mzoxolo Magidiwana, disse à Associated Press que se sente dececionado porque as condições de vida dos mineiros e das respetivas famílias em Marikana não melhoraram na última década, apesar das reivindicações.





“Mesmo na colina [onde ocorreram os tiroteios], deveria haver um monumento, uma homenagem semelhante a outras que são feitas para episódios significativos neste país, mas não há lá nada”, lamentou.



Esta terça-feira, cinco mil pessoas reuniram-se no topo da colina onde ocorreram os tiroteios para assinalarem o 10.º aniversário do “Massacre de Marikana”.



O massacre é também agora relembrado através de uma representação artística com o espetáculo “Marikana, o musical”. Atores vestidos de mineiros e polícias reencenam a tragédia ao som de música sombria. Tanto para o público como para os atores, a crueldade da violência é incompreensível.



O escritor e realizador do musical diz que a peça proporciona uma outra dimensão à tragédia, permitindo uma oportunidade de refletir sobre a história.