Massacre no Sudão. Centenas de mortos num "dos piores dias" da história do Darfur

A violência no Sudão aumentou desde a rebelião das Forças de Apoio Rápido (RSF) - uma força militar independente - contra as milícias sudanesas, em abril. Desde então que se alastraram as atrocidades por todo o país, dando início a uma guerra. Primeiro Cartum, a capital do país. Depois, o Darfur, a centenas de quilómetros de distância na fronteira com o Chade.







A Organização Internacional para as Migrações (OIM) estima que, desde então, mais de um milhão de sudaneses fugiram em massa para os países vizinhos.







Centenas de civis sudaneses foram mortos ou alvejados no deserto quando tentavam fugir a pé para o Chade. Os dias que se seguiram foram igualmente sangrentos. De acordo com esta testemunha, muitos cadáveres foram enterrados em diversas valas comuns dentro e fora da cidade.

O cenário em El Geneina, no Darfur, é de destruição – uma cidade parada, sem vida, repleta de cadáveres pelas ruas e com grafitis racistas por toda a parte - conta a CNN na sua investigação.

que desde o início do conflito com as milícias sudanesas tem incendiado grandes extensões de terra em aldeias e bairros, perseguido pessoas não árabes, matado civis e violado mulheres.

As Nações Unidas, assim como diversas organizações internacionais, têm manifestado preocupação com a situação no país, alertando para a perseguição étnica, a violação de Direitos Humanos e a possibilidade de o conflito no Darfur originar uma guerra civil. Milhares de sudaneses têm sido obrigados a fugir das suas casas em busca de segurança.







De acordo com os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR),

Os riscos, por si já muito elevados no país, aumentaram significativamente nos últimos dias com o fracassar dos esforços diplomáticos de diversos países, que não conseguiram coordenar um entendimento entre ambas as forças.