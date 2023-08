Sudão. Mais de um milhão de pessoas fugiram após quatro meses de conflito "em espiral", diz a ONU

A população do Sudão, já por si impactada sucessivamente por conflitos e crises económicas, enfrenta desde 15 de abril - devido aos combates entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF) - uma exposição agravada a batalhas e ataques diários na capital Cartum e a outras cidades das regiões de Darfur e do Cordofão.



A declaração conjunta das agências das Nações Unidas denuncia o efeito da violência no acesso à alimentação e aos cuidados de saúde no país. já por si impactada sucessivamente por conflitos e crises económicas,- devido aos combates entre o exército sudanês e as forças paramilitares de apoio rápido (RSF) "O tempo está a esgotar-se para que os agricultores possam plantar as colheitas que os alimentarão a eles e aos seus vizinhos. As provisões médicas são escassas.”



Insegurança, pilhagens, longos cortes de eletricidade, comunicações e água levam milhares de pessoas a fugir e a abandonar o país e as zonas de maior conflito. A ONU estima que mais de quatro mil tenham sido mortas.



"Os restos mortais de muitos dos mortos ainda não foram recolhidos, identificados ou enterrados", de disse Elizabeth Throssell, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos (ACNUDH), num briefing em Genebra.



Os relatos de agressões sexuais aumentaram em 50 %, afirmou Laila Baker, funcionária do Fundo das Nações para a População (UNFPA).



De acordo com um comunicado da autoridade nacional de eletricidade, desde domingo que grandes áreas do país estão a sofrer um apagão de eletricidade, deixando as redes móveis fora de serviço e impossibilitando as comunicações.



Cerca de 13.500 pessoas ficaram com as casas destruídas ou desalojadas, segundo a ONU, devido às chuvas sazonais, que aumentam igualmente o risco de doenças.



Numa altura em que o país vive mergulhado numa grande instabilidade e em constante ameaça de uma guerra civil prolongada, os esforços internacionais – liderados pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos – para negociar um cessar-fogo estagnaram.



O chefe do exército sudanês, general Abdel Fattah al-Burhan, acusou as forças paramilitares de apoio rápido (RSF) de ter como objetivo "levar o país de volta a uma era anterior ao Estado moderno" e de "cometer todos os crimes que se possam imaginar", num discurso proferido na segunda-feira.



Por sua vez, o RSF acusou o exército de tentar tomar o poder total sob a direção de leais do líder autocrático Omar al-Bashir, que foi derrubado durante uma revolta popular em 2019.



