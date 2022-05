Massacre no Texas. Atirador circulou livremente na escola

Após dias de relatos pouco claros e contraditórios da polícia, um agente do Texas disse que, ao contrário do que havia sido relatado anteriormente, um polícia armado do distrito escolar não avistou ou trocou tiros com o agressor.Victor Escalon, guarda e porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Texas, revelou que não há confirmação que as portas da escola estavam trancadas.Segundo a BBC , várias testemunhas afirmaram que as autoridades policiais estavam hesitantes em confrontar o jovem de 18 anos.

O motivo do massacre - o mais mortal tiroteio numa escola do país desde o que ocorreu em Newtown, Connecticut, há uma década - permanece sob investigação, com as autoridades a afirmar que Ramos não tinha um histórico criminal ou de saúde mental conhecido.



O atirador chegou à escola às 11h40 e foi abatido pela polícia às 12h45, depois da chegada das equipas táticas da Patrulha de Fronteira norte-americana.

Segundo Escolan, “eles não entraram imediatamente devido aos tiros que estavam a receber”. Os agentes estavam fora da escola a chamar reforços e “também a retirar estudantes e professores”. O atirador matou 19 crianças e dois professores na terça-feira.



“Uma hora mais tarde chegaram as equipas táticas de Patrulha de Fronteira que entraram e dispararam sobre o suspeito”, acrescentou.





Esta situação desvia-se do que se tornou padrão policial após o massacre de Columbine High School em 1999, que defende que as primeiras autoridades a chegar ao local devem fazer tudo o que puderem e o mais rápido possível, para impedir um ataque, sem esperar por reforços.De acordo com o protocolo dos Distritos Escolares do Texas, os estabelecimentos escolares são obrigados a ter pessoal para “patrulhar as entradas, estacionamentos e o perímetro”. Os professores são aconselhados a manter as portas das salas de aulas sempre trancadas.Joaquin Castro, congressista do Texas, escreveu ao diretor do FBI para pedir uma investigação da resposta das forças policiais ao ataque, à medida que este se desenrolava.

Os apelos dos familiares

Javier Cazares, cuja filha foi morta no ataque, disse que correu para a escola enquanto o massacre acontecia.Quando chegou ao local, viu dois polícias do lado de fora da escola e cerca de cinco outros escoltando os alunos para fora do edifício. Mas decorreram 15 ou 20 minutos antes da chegada de polícias com escudos, equipados para enfrentar o atirador, acrescentou Cazares.“Muitos de nós discutimos com a polícia: 'Vocês todos precisam de entrar lá. Precisam de fazer os vossos trabalhos. A resposta deles foi: 'Não podemos fazer o nosso trabalho porque vocês estão a interferir'”, relatou Cazares.

Na quinta-feira, em todo o país estudantes protestaram contra a violência com armas de fogo nas escolas dos EUA.