Matéria negra do universo parece estar a enfraquecer e cientistas estão intrigados

Os resultados mostram que a matéria negra atingiu um pico de força há milhares de milhões de anos e agora está cerca de 10% mais fraca.

Comunidade científica intrigada e dividida

É toda a mancha que compõe o universo, para além dos planetas, luas, estrelas, galáxias, sendo por isso a força misteriosa responsável pela expansão do cosmos.Esta matéria foi descoberta no final da década de 1990, quando os astrónomos usaram explosões distantes de supernovas para investigar como a taxa de expansão cósmica mudou ao longo do tempo.Esta matéria foi assumida como uma força constante, o que, de acordo com a comunidade científica, significaria que o universo continuaria a expandir-se, chegando a um ponto em que tudo estaria tão distante que nem a luz poderia preencher o vazio entre as galáxias – um cenário a que deram o nome de “big freeze”.No entanto, descobertas recentes ameaçam deitar por terra esta teoria.O ano passado, quando investigadores do DESI encontraram indícios de que a força exercida pela matéria negra tinha mudado ao longo do tempo, muitos cientistas pensaram que era uma falha nos dados. No entanto, um ano depois, os dados parecem confirmar as suspeitas., disse o professor Carlos Frenk, cosmólogo da Universidade de Durham, no Reino Unido, e membro da colaboração Desi, citado pelo"A evidência é mais forte agora do que era antes", disse à BBC o professor Seshadri Nadathur, da Universidade de Portsmouth. "Também realizamos muitos testes adicionais em comparação ao primeiro ano, e eles deixaram-nos confiantes de que os resultados não são motivados por algum efeito desconhecido nos dados que não consideramos", disse.O caso está a intrigar a comunidade científica.Muitos deles mudaram, nos últimos meses, de opinião, passando de uma posição de ceticismo para apoiar a descoberta.“Olhei para os dados de forma cuidadosa. Para mim, este é um resultado robusto.”, disse Frenk."A matéria negra parece ser ainda mais estranha do que pensávamos", disse a professora Catherine Heymans, da Universidade de Edimburgo, à BBC."Em 2024, os dados eram novos, ninguém tinha a certeza sobre eles e as pessoas achavam que era preciso fazer mais estudos.", disse.Outros permanecem mais cautelosos e dizem que é preciso mais dados., disse George Efstathiou, professor na Universidade de Cambridge.“É um momento dramático”, disse à BBC o professor Ofer Lahav, astrónomo da University College London e colaborador de DESI, considerando que “”.“É justo dizer que não temos ideia do que seja a matéria negra ou energia negra”, disse o professor ao. “Mas vocês também podem olhar para isto de forma mais positiva. Durante 20 anos, ficamos presos à matéria negra. Agora, os físicos têm novas perguntas”, asseverou.