Matteo Salvini absolvido no caso Open Arms

O vice-primeiro-ministro de Itália, Matteo Salvini, foi absolvido das acusações de rapto e abuso de poder, no âmbito do caso Open Arms.

A Procuradoria do Tribunal de Palermo pedia uma pena de seis anos de prisão.



O caso ocorreu em agosto de 2019. Matteo Salvini, na altura Ministro da Administração Interna, impediu o desembarque de migrantes resgatados por um navio humanitário, em Lampedusa.



O navio esteve impedido de atracar durante 20 dias.



Com orgulho de ter defendido o país, e antes de ser anunciado o veredito final, o vice primeiro-ministro de Itália sublinhou que voltaria a fazer novamente tudo o que fez.



Matteo Salvini acredita que os italianos foram protegidos e que teve sucesso no objetivo de reduzir no número de mortos no mar.