Médicos russos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

"Os médicos do Centro Regional de Cancro de Sverdlovsk [nos Montes Urais] removeram com sucesso um tumor gigante com mais de 60 quilos a um paciente de 50 anos", disse o Ministério da Saúde da região de Sverdlovsk no seu site oficial.

Segundo os médicos, "o abdómen do homem cresceu durante 20 anos sem que suspeitasse que a sua vida estava em perigo".

O lipossarcoma é um cancro raro que se desenvolve a partir de células de gordura, normalmente nas coxas, braços ou abdómen.

"A minha barriga começou a crescer quando tinha 33 anos e não me incomodou até aos 50. Conseguia viver com ela, tinha forças e não interferia com o meu trabalho. Depois dos 50, tornou-se mais difícil. Foi detetado um grande tumor durante um exame médico", contou o paciente, citando no comunicado.

Devido ao seu tamanho, o tumor pressionava a veia cava inferior, deslocando os intestinos, a bexiga e outros órgãos, depois de preencher quase por completo a cavidade abdominal, afirmou o Departamento de Saúde, admitindo que os médicos locais não viam nada semelhante há 30 anos.

"A equipa médica, composta por oito especialistas, removeu o tumor ao fim de quase oito horas", foi indicado.

O Departamento de Saúde alertou que os lipossarcomas são um tipo de tumor muito traiçoeiro, já que inicialmente se desenvolvem lentamente e sem sintomas, sendo detetados apenas quando crescem o suficiente para causar desconforto ao paciente.