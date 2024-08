Médicos Sem Fronteiras alertam para escassez de alimentos para crianças no Sudão

Segundo um comunicado da MSF, sem estes cuidados "as crianças com desnutrição grave correm o risco de morrer dentro de três a seis semanas" e isso reflete-se na taxa de ocupação de 126% das camas da enfermaria de desnutrição, "o que indica que muitas crianças já estão em estado crítico".

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) confirmou recentemente que a crise da fome no Norte do Darfur, oeste do Sudão, está a matar crianças, mulheres e pessoas deslocadas pelo conflito que assola o país africano desde abril de 2023.

A organização pede às partes em conflito que permitam que a ajuda humanitária atravesse as fronteiras do Sudão, uma vez que "obstruir ou atrasar o transporte de ajuda põe em perigo a vida de milhares de crianças".

O Norte do Darfur é o único estado da região do Darfur que não é controlado pelos paramilitares, que sitiam a sua capital, Al Fasher, onde centenas de milhares de pessoas deslocadas estão amontoadas.

A guerra no Sudão eclodiu a 15 de abril de 2023 e já causou entre 30.000 e 150.000 mortes, segundo diferentes estimativas, ao mesmo tempo que forçou mais de 10 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas, transformando o país africano num dos locais com a mais grave crise humanitária do planeta.