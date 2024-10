Médicos Sem Fronteiras denuncia morte de um trabalhador em ataque israelita

"Denunciamos o assassínio do nosso companheiro Hasan Suboh, ontem, 24 de outubro à noite, durante as operações militares de Israel em Khan Younis", no sul da Faixa de Gaza, disse a MSF nas redes sociais, em mensagem com uma fotografia de Suboh com o colete da organização não governamental (ONG).

Com 41 anos, casado e com sete filhos, Suboh trabalhava com a MSF desde há sete anos.

A ONG denunciou que este foi o seu segundo trabalhador que é morto em duas semanas e o oitavo desde que começou a ofensiva militar israelita na Faixa de Gaza, em outubro do ano passado.

"Através da sua guerra, Israel continua a demonstrar um desprezo absoluto pelas vidas dos civis", acusou a MSF.

Pelo menos 38 pessoas morreram durante a noite de quinta-feira e a manhã de hoje em vários bombardeamentos israelitas contra zonas residenciais em Khan Younis, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestiniano.

O ataque mais mortífero, que causou pelo menos 28 mortos, ocorreu no bairro de Manara, n sul da localidade, avançou a agência noticiosa palestiniana, Wafa.

Um vídeo publicado nas redes sociais verificado pela estação televisiva Al Jazeera observa-se que várias das vítimas são crianças.