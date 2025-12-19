Médio Oriente Defesa Civil de Gaza anuncia cinco mortos num ataque israelita a uma escola abrigo

O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, disse à agência de notícias AFP que cinco corpos foram encontrados após um bombardeamento israelita na Escola dos Mártires de Gaza, utilizada como abrigo no bairro de Tuffah, na parte oriental da cidade de Gaza.

Questionado pela agência de notícias francesa AFP, o exército israelita declarou que os militares "dispararam contra indivíduos suspeitos para eliminar a ameaça" e afirmou estar "ciente das alegações relativas a vítimas", acrescentando que essas informações estão "a ser analisadas".

Fontes locais citadas pelo diário `Filastin` indicaram que, além dos mortos, há "vários feridos, incluindo crianças", como resultado de um bombardeamento de artilharia nas proximidades do Hospital al Durra, no bairro de Al Tufá, no leste da cidade de Gaza.

Por seu lado, a agência de notícias WAFA já tinha adiantado que o local atacado é uma escola do Ministério da Educação que acolhia dezenas de famílias deslocadas, salientando também que as Forças Armadas israelitas impediram que as equipas de resgate chegassem à zona para socorrer as vítimas.

O Ministério da Saúde de Gaza indicou na quinta-feira que foram registadas 395 mortes e mais de mil feridos desde o início do cessar-fogo, alcançado no seguimento do acordo entre o Governo israelita e o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) para aplicar a primeira fase da proposta dos Estados Unidos para Gaza.

Além disso, no total foram recuperados os corpos sem vida de 634 pessoas nas áreas de onde as tropas israelitas se retiraram.

A ofensiva israelita desde 07 de outubro de 2023 já causou 70.669 mortes e 171.165 feridos, segundo o último balanço das as autoridades de Gaza.