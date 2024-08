Médio Oriente. EUA anunciam reforço dos meios de guerra em apoio a Israel

O secretário de Defesa dos EUA aprovou o envio de navios de guerra e contratorpedeiros da Marinha - que podem abater mísseis balísticos - para o Oriente Médio e Europa. Para além disso, o Pentágono aprovou também o envio de um esquadrão adicional de caças para o Médio Oriente.No espaço de poucos dias, Israel eliminou dois dos mais importantes líderes do Hamas e um comandante militar do Hezbollah.

O líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, prometeu "punição severa" contra Israel pelo assassinato de Haniyeh e terá mesmo dado ordem para “atacar diretamente Israel”.





Este sábado, o Irão disse mesmo que o seu aliado Hezbollah deveria atacar Israel “em profundidade” e “não se limitar a alvos militares”.



Também Khalil Al-Ayya, número dois do movimento radical palestiniano Hamas, prometeu uma retaliação, apontando, uma vez mais, a Israel a responsabilidade pelo assassínio de Haniyeh.Israel, que está em guerra com o Hamas na Faixa de Gaza, não reconheceu nem negou ter assassinado Haniyeh. No entanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse estar preparado para “qualquer cenário”.