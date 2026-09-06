Médio Oriente. Gaza enterra 100 corpos recuperados nos últimos dias

De acordo com informações recolhidas pela agência de notícias palestiniana WAFA, o funeral realizou-se no Cemitério dos Mártires, no bairro Al Zeitun, na cidade de Gaza (norte), após a recuperação de corpos em casas ou edifícios pertencentes a quatro famílias de Gaza.

A procissão partiu da mesquita do Imam al-Shafi, de onde foram retirados os caixões, cobertos com bandeiras palestinianas. Várias valas comuns tinham sido cavadas no cemitério para enterrar os restos mortais das vítimas, que foram mortas nas fases iniciais da ofensiva israelita desencadeada após o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas em 07 de outubro de 2023.

De acordo com o mais recente balanço das autoridades de Gaza, lideradas pelo Hamas, a ofensiva israelita causou até agora mais de 73.650 mortos e quase 174.600 feridos, incluindo 1.344 mortos e 4.481 feridos por ataques israelitas desde o cessar-fogo acordado em outubro de 2025 para aplicar a proposta dos Estados Unidos para o enclave palestiniano.

Os números fornecidos pelas autoridades de Gaza são considerados fiáveis pela ONU.