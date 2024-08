Israel diz ter eliminado dezenas de membros do Hamas e mais de 30 estruturas do grupo nas últimas 24 horas. Entre os alvos atacados estão depósitos de armas e locais armadilhados.

A ofensiva israelita continua em pleno, no dia em que arranca uma nova ronda de negociações no Qatar e onde não deve comparecer o Hamas, que indicou que recusa participar no encontro.