Médio Oriente. Quatro mulheres israelitas libertadas pelo Hamas

As militares Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa e Naama Levy foram já libertadas este sábado. As quatro mulheres israelitas foram sequestradas pelo Hamas da base militar em Nahal Oz, durante o ataque surpresa do grupo ao sul de Israel a 7 de outubro de 2023. Estiveram desde então mantidas reféns em Gaza.





Foi com visível emoção que as famiílias das quatro mulheres acompanharam este momento de libertação. Apesar de os nomes terem sido conhecidos na sexta-feira, havia uma grande expectativa para este momento da troca das militares israelitas.



Nas ruas de Israela estavam milhares de pessoas para acompanhar a libertação.



No início da semana, as autoridades israelitas indicaram que esperavam que Arbel Yehoud, a última refém civil em Gaza, fosse libertada este fim de semana. No entanto, o nome da israelita não consta na lista divulgada pelo Hamas, nem foi libertada para já.Na primeira fase, espera-se a libertação de 33 reféns. De acordo com os detalhes do acordo de cessar-fogo com o Hamas, Israel libertará 50 prisioneiros palestinianos por cada mulher soldado israelita, o que significa que pelo menos 200 dos reclusos deverão sair até sábado.Após as próximas libertações, vão permanecer na Faixa de Gaza 87 reféns, mas Israel estima que pelo menos 35 estejam mortas. Como o Hamas ainda não forneceu uma lista dos reféns que ainda estão vivos, a condição dos prisioneiros que vão sair da Faixa de Gaza no sábado é desconhecida.Agora que as quatro militares deixaram a Faixa de Gaza, três mulheres permanecerão no enclave - são parte da lista de 33 que o Hamas deverá libertar durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.